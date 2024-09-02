U18投捕都是抗韓MVP　中華隊教頭：陳睦衡超乎預期

▲▼2024U18亞青中華隊江庭毅。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

U18亞青賽中華隊首戰以1比0擊敗韓國隊，總教練吳柏宏點名先發投捕搭擋陳睦衡、江庭毅是本場關鍵，表現超乎預期。

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賽前設定4名投手，最後僅靠陳睦衡、林鉑濬聯手完封勝。吳柏宏表示，「陳睦衡表現超乎預期，吃了5.1局的局數，減輕投手負擔。雖然第一局二壘手失誤以及隱形補位失誤，仍順利守成，之後也沒有太大危機。他的球路讓對手難以掌握，直球、變化球跟捕手搭配很完美。」

陳睦衡留下一壘跑者，換上林鉑濬後援1.2局守住勝利。吳柏宏透露換投時機：「設定90球換投，當陳睦衡投到81球，且開始沒辦法先投好球時，決定趁跑者攻佔得點圈前換投。」

▲▼2024U18亞青陳睦衡(右)與江庭毅(左)。（圖／記者李毓康攝）

江庭毅猛打賞攻守俱佳，具備U12、U15國際賽豐富資歷，因此排定為開幕戰先發捕手。吳柏宏大力讚賞：「由他的二壘安打開啟攻勢得分，這場勝利關鍵就是投捕。」江庭毅本身具備打擊實力，在母隊平鎮高中也是扛中心打線。只是中華隊關鍵3局也只進帳1分，吳柏宏坦言有點可惜：「對方投手也表現不錯，只能鼓勵球員積極揮棒。」

關鍵牽制與配球都是由投手教練羅健銘下達暗號，守備站位也有透過情蒐佈陣。吳柏宏指出：「曾聖安6局接殺最為關鍵，他站得靠中外野才有機會接殺。」隊長張宥謙打完兩打席就退場，吳柏宏解釋：「連續兩打席三振，擔心會影響他守備，先讓他休息，好好準備下一場。」

▲▼2024U18亞青陳睦衡。（圖／記者李毓康攝）