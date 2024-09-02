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傳奇教練貝克之子代打敲首安　貝克：我一直相信他會大聯盟球員

▲傳奇教練貝克（Dusty Baker）的兒子達倫（Darren Baker）。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳奇教練貝克（Dusty Baker）的兒子達倫（Darren Baker）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

傳奇教練貝克（Dusty Baker）今天（2日）現場見證兒子達倫（Darren Baker），在國民以1比14輸給小熊的比賽中代打上場，除了完成大聯盟生涯初登板，還馬上敲出首安，貝克表示，「我一直相信他會成為大聯盟球員，因為這是他的夢想。」

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9局下達倫上場代打，面對第1顆球就果斷揮棒，並成功擊出中外野方向安打，上到一壘後他也馬上找到父母，達倫表示，「我媽媽幾乎每場比賽都會到，但我爸爸因為大聯盟賽季的關係，錯過我很多比賽，今天能讓他看到這一幕，真的很特別，我永遠不會忘記。」

對於站上大聯盟舞台，達倫表示，「從小我就夢想自己以大聯盟球員的身份站在場上，現在真的實現了。我感到有點驚訝，穩定下來後，我覺得自己屬於這裡，我很高興。」

這場比賽父親貝克專程飛到華盛頓，來到國民球場見證兒子的首秀，貝克表示，「我一直相信他會成為大聯盟球員，因為這是他的夢想，他為此投入時間和精力，同時也有天賦來實現夢想。」

25歲的達倫因為父親的關係，從小就與棒球為伴，並在成長過程中以大聯盟為目標，他也表示自己的父親是最棒的，「他是最棒的，他從來沒有強迫我打棒球，沒有給我壓力或過於嚴格，都是我自己對這項運動抱有熱愛，他真的是最棒的父親，願意讓我做自己。」

達倫還有個「名場面」，2002年當時3歲的他，在世界大賽期間擔任巨人球僮，不過他卻在巨人正在進攻時跑到本壘板附近，被當時的跑者史諾（J.T. Snow）一把抱起，就怕身後跑回本壘的隊友撞到達倫。貝克談到此事時表示，「他自己都不記得了，但他經常被提醒，當時看起來有點好笑或尷尬，但這一切或許都是命中註定。」

本季達倫在3A繳出打擊三圍0.285/0.348/0.340，雖然沒有開轟，但有20支二壘安打、2支三壘安打，以及49分打點、70次得分和38次盜壘，更在上大聯盟前連續17場比賽敲安。

▲傳奇總教練貝克（Dusty Baker）。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳奇總教練貝克（Dusty Baker）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球國民達倫貝克首安

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