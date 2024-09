傳奇教練貝克之子代打敲首安　貝克：我一直相信他會大聯盟球員

Darren Baker gets his first MLB hit on the first pitch he sees in the Bigs!



Proud father moment for Dusty Baker ???? pic.twitter.com/O0KrIHny3g — MLB (@MLB) September 1, 2024

▲傳奇教練貝克(Dusty Baker)的兒子達倫(Darren Baker)。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者李立祥/綜合報導

傳奇教練貝克(Dusty Baker)今天(2日)現場見證兒子達倫(Darren Baker),在國民以1比14輸給小熊的比賽中代打上場,除了完成大聯盟生涯初登板,還馬上敲出首安,貝克表示,「我一直相信他會成為大聯盟球員,因為這是他的夢想。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

9局下達倫上場代打,面對第1顆球就果斷揮棒,並成功擊出中外野方向安打,上到一壘後他也馬上找到父母,達倫表示,「我媽媽幾乎每場比賽都會到,但我爸爸因為大聯盟賽季的關係,錯過我很多比賽,今天能讓他看到這一幕,真的很特別,我永遠不會忘記。」

對於站上大聯盟舞台,達倫表示,「從小我就夢想自己以大聯盟球員的身份站在場上,現在真的實現了。我感到有點驚訝,穩定下來後,我覺得自己屬於這裡,我很高興。」

這場比賽父親貝克專程飛到華盛頓,來到國民球場見證兒子的首秀,貝克表示,「我一直相信他會成為大聯盟球員,因為這是他的夢想,他為此投入時間和精力,同時也有天賦來實現夢想。」

Dusty Baker’s son is no stranger to Major League ballparks.



Congratulations to Breakthrough Series alum Darren Baker on being called up by the Nationals ❤️ pic.twitter.com/t9d3tyK5J4 — Play Ball (@PlayBall) September 1, 2024

25歲的達倫因為父親的關係,從小就與棒球為伴,並在成長過程中以大聯盟為目標,他也表示自己的父親是最棒的,「他是最棒的,他從來沒有強迫我打棒球,沒有給我壓力或過於嚴格,都是我自己對這項運動抱有熱愛,他真的是最棒的父親,願意讓我做自己。」

達倫還有個「名場面」,2002年當時3歲的他,在世界大賽期間擔任巨人球僮,不過他卻在巨人正在進攻時跑到本壘板附近,被當時的跑者史諾(J.T. Snow)一把抱起,就怕身後跑回本壘的隊友撞到達倫。貝克談到此事時表示,「他自己都不記得了,但他經常被提醒,當時看起來有點好笑或尷尬,但這一切或許都是命中註定。」

In Game 5 of the 2002 World Series, J.T. Snow pulled Dusty Baker's son and Giants bat boy, Darren Baker, out of the way during a play at the plate.



22 years later, the Nationals are calling Darren up to the big leagues. ???? pic.twitter.com/0pOQd3scdY — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 31, 2024

本季達倫在3A繳出打擊三圍0.285/0.348/0.340,雖然沒有開轟,但有20支二壘安打、2支三壘安打,以及49分打點、70次得分和38次盜壘,更在上大聯盟前連續17場比賽敲安。

▲傳奇總教練貝克(Dusty Baker)。(圖/達志影像/美聯社)