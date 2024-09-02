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NFL49人隊新秀皮爾索爾遭搶劫開槍　背部穿出送醫治療出院

實習記者李立祥／綜合報導

NFL舊金山49人隊新秀外接手皮爾索爾（Ricky Pearsall）昨天因搶劫未遂遭開槍襲擊，緊急送醫治療，今天（2日）情況穩定已經出院。

根據《ESPN》報導，23歲的皮爾索爾昨天送往醫院時，被視為「嚴重但情況穩定」，而今天則變成「情況穩定」，隨後就安排出院。據皮爾索爾母親發文指出，子彈從皮爾索爾的背部穿出，並未擊中重要器官，她也表示皮爾索爾「非常幸運」。

據舊金山警察局長史考特（William Scott）透露，1名來自加州的17歲男性在這起事件被當作嫌犯逮捕，當時皮爾索爾在街道獨自行走時，遭遇嫌犯持槍搶劫，隨後2人發生肢體衝突，並發生槍擊事件，2人也都送往醫院。

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史考特也表示，目前沒有跡象顯示史考特因為職業球員的身份而成為攻擊目標，而搶劫過程中只有1把槍，並且嫌犯是單獨行動，不過一切都還在調查中，將會繼續調閱該地區的其他監視器。

皮爾索爾今年4月以首輪第31順位被49人隊選中，但加入球隊以來一直受到傷病困擾，直到上週才歸隊訓練。

▲NFL舊金山49人隊新秀外接手皮爾索爾（Ricky Pearsall）。（圖／達志影像／美聯社）

▲NFL舊金山49人隊新秀外接手皮爾索爾（Ricky Pearsall）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NFL49人隊皮爾索爾搶劫未遂

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