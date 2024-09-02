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93力士出征室外拔河錦標賽　拔河協會期許男女共闖世運會

▲台灣拔河代表隊啟程參加2024世界室外拔河錦標賽。（圖／拔河協會提供）

▲台灣拔河代表隊啟程參加2024世界室外拔河錦標賽。（圖／拔河協會提供）

記者簡名杉／綜合報導

2024世界室外拔河錦標賽將於5日起在德國曼海姆登場，台灣拔河代表隊將於2日啟程，這次將參加12個級別賽事，共派出93人出征，中華拔河運動協會秘書長卓耀鵬期許，「希望能順利取得至少2席世運會門票！」

2025世界運動會將於明年在中國成都舉辦，而前一年的世界錦標賽則攸關參賽入場券，台灣女子拔河代表隊在世運會已經寫下史無前例的5連霸，要延續「霸業」前提是就得在今年的世錦賽搶進前4名。

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中華拔河運動協會秘書長卓耀鵬透露，以現今實力評估，台灣在女子500公斤級要取得資格應該沒有太大問題，「我們期許男女混合580公斤級也能一併取得門票。」他強調，倘若混合組也能順利進軍世運會，「這將是寫下隊史第1次。」

值得一提的是，明年世運會雖拔河項目雖仍維持為室外賽，不過女子組比賽級別將從上屆的540公斤級「調降」至500公斤級，不過卓耀鵬強調：「問題不大。」他解釋，一方面是去年開始就已提前開始準備，另一方面，「畢竟我們女子500公斤級曾在室外世錦賽拿下過5連霸，這本來就是我們熟悉的級別。」

2024世界室外拔河錦標賽將於9月5日至8日在德國曼海姆舉行，依照往例前兩天為公開組賽事(俱樂部形式)，後兩天則為錦標組，去年台灣代表隊在錦標組共席捲4金、3銀，寫下隊史最佳，若包含公開賽組(以俱樂部形式參賽)的4金1銅，合計共獲得8金3銀1銅。
 

關鍵字： 拔河拔河協會世運會

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