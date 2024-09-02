王齊麟穿「最美女雙」T恤燦笑比讚　女神志田千陽回送愛心

▲王齊麟穿「最美女雙」T恤，羽球女神志田千陽轉發送愛心。（圖／翻攝自IG）

記者游郁香／綜合報導

在巴黎奧運締造金牌2連霸的王齊麟，今(2)日分享了一則動態，他穿上印有Q版日本「最美女雙」志田千陽、松山奈未的T恤，露出燦笑雙手比讚，羽球女神志田千陽看到後特地轉發道謝，還附上兩個愛心符號，兩人的互動引起熱議。

志田千陽今夏與搭檔松山奈未攜手奪下巴黎奧運羽球女雙銅牌，她擁有如明星般的外表，加上笑容十分甜美，在奧運期間圈了無數粉絲，台灣「黃金男雙」成員王齊麟也是她的IG粉絲之一，王齊麟今日貼出一張自己身穿Q版「最美女雙」T恤，一面比讚的照片。

羽球女神志田千陽看到這則動態後，特地將王齊麟的照片轉發到個人IG，很有禮貌地道謝，並附上眼眶泛淚的「感動」表情符號和兩顆愛心，讓不少粉絲直呼羨慕。

王齊麟本周將在台北公開賽與李洋合體，由於李洋確定今年結束後封拍，這將是兩人最後一次在台灣球迷面前搭檔比賽。「麟洋配」是今年台北賽男雙頭號種子，力拚賽史首冠，首輪對手是法國組合卡托恩(Mael Cattoen)、雷諾瓦(Lucas Renoir)。

▲李洋、王齊麟本周將在台北賽合體 。（圖／記者黃克翔攝）