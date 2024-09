0比3主場遭利物浦痛宰　曼聯主帥：我們會反彈

▲利物浦球星迪亞斯(Luis Díaz)。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者胡冠辰/綜合報導

今天(2日)深夜英超第3輪迎來焦點賽事,由「紅魔」曼聯主場交手「紅軍」利物浦,這是雙方史上第216次雙紅會師。利物浦靠著前鋒迪亞斯(Luis Díaz)上半場就完成梅開二度的好表現下,以3比0率隊完封曼聯,本季他們三戰全勝,保持100%的勝率。

利物浦上半場頻頻利用速度戰讓曼城後防疲於奔命,第35分鐘,曼聯中場卡塞米羅(Casemiro)將球傳出卻生失誤,利物浦發動防守反擊,前鋒迪亞茲抓準機會頭球破門得分,幫助球隊先馳得點取得1比0領先。

第42分鐘,曼聯中場卡塞米羅再次發生失誤,利物浦沙拿(Mohamed Salah)拿回球後導傳給迪亞斯,迪亞斯右腳起腳射門得分,利物浦將領先優勢擴大至2比0,讓曼聯球迷提前離開去享受中場休息茶點。

2比0領先的利物浦不想就此收手,下半場第56分鐘沙拿踢進球隊第三球,憑藉著這三球,終場利物浦就以3比0在曼聯主場老特拉福給對方一場難堪大敗,新教練斯洛特(Arne Slot)的帶領下,利物浦目前新賽季三戰全勝,保持100%勝率的戰績。

「對方進球總是自己造成的,」曼聯隊長布魯諾(Bruno Fernandes)賽後受訪時說道,「你需要犯一個錯誤才能讓他們進球,我們不需要對每個人指手畫腳。這對我們現在沒有幫助」。

「當你丟球時,你不能只是指出一個錯誤,我們不必回顧過去,我們只需讓它變得不同,我們輸了比賽,祝賀利物浦,他們更加冷靜,我別只看數據,比賽很緊張。」

Erik ten Hag: “I don't think it’s right to say it feels same as last year”.



“You can see the xG we didn't concede as many goals. I don't think we are in the same pattern”.



“Well done, Liverpool. We have to be humble and take it”. pic.twitter.com/vUPN865Orf