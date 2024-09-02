0比3主場遭利物浦痛宰　曼聯主帥：我們會反彈

▲利物浦球星迪亞斯（Luis Díaz）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（2日）深夜英超第3輪迎來焦點賽事，由「紅魔」曼聯主場交手「紅軍」利物浦，這是雙方史上第216次雙紅會師。利物浦靠著前鋒迪亞斯（Luis Díaz）上半場就完成梅開二度的好表現下，以3比0率隊完封曼聯，本季他們三戰全勝，保持100%的勝率。

-Liverpool goleó al Manchester United en el clásico de Inglaterra, Luis Díaz anotó doblete#PremierLeague pic.twitter.com/wtNkFjZGZt [廣告]請繼續往下閱讀... September 2, 2024

利物浦上半場頻頻利用速度戰讓曼城後防疲於奔命，第35分鐘，曼聯中場卡塞米羅（Casemiro）將球傳出卻生失誤，利物浦發動防守反擊，前鋒迪亞茲抓準機會頭球破門得分，幫助球隊先馳得點取得1比0領先。

第42分鐘，曼聯中場卡塞米羅再次發生失誤，利物浦沙拿（Mohamed Salah）拿回球後導傳給迪亞斯，迪亞斯右腳起腳射門得分，利物浦將領先優勢擴大至2比0，讓曼聯球迷提前離開去享受中場休息茶點。

Golazoa contra el Manchester United (2024)

¡El día de hoy, Luis Díaz lo volvió a hacer! En el partido contra el Manchester United, Lucho anotó dos golazos, destacando uno donde dejó a Casemiro en el suelo antes de fusilar a Onana. ¿Los viste? pic.twitter.com/RJwOKfn9v1 — Te Hilo un Cuento (@TeHiloUnCuento) September 2, 2024

2比0領先的利物浦不想就此收手，下半場第56分鐘沙拿踢進球隊第三球，憑藉著這三球，終場利物浦就以3比0在曼聯主場老特拉福給對方一場難堪大敗，新教練斯洛特（Arne Slot）的帶領下，利物浦目前新賽季三戰全勝，保持100%勝率的戰績。

「對方進球總是自己造成的，」曼聯隊長布魯諾（Bruno Fernandes）賽後受訪時說道，「你需要犯一個錯誤才能讓他們進球，我們不需要對每個人指手畫腳。這對我們現在沒有幫助」。

「當你丟球時，你不能只是指出一個錯誤，我們不必回顧過去，我們只需讓它變得不同，我們輸了比賽，祝賀利物浦，他們更加冷靜，我別只看數據，比賽很緊張。」

Erik ten Hag: “I don't think it’s right to say it feels same as last year”.



“You can see the xG we didn't concede as many goals. I don't think we are in the same pattern”.



“Well done, Liverpool. We have to be humble and take it”. pic.twitter.com/vUPN865Orf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2024

「他了解比賽，他會繼續前進，我們也會繼續前進，他是一位偉大的球員，」曼聯主帥藤哈格（Erik ten Hag）談到比賽中發生失誤的卡塞米羅時給予滿滿安慰及鼓勵，「我們將繼續這個賽季，改善球隊，同時也改善球員」。

「他經常表現出他是一個偉大的人物，我們都看到了他的偉大時刻，他在中場對我們具有決定性的作用，他將再次展示這一點，我確信他會反彈，我們也會。」