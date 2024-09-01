U18亞青中華隊目標「冠軍留台灣」　日、韓隊長期待台灣美食

▲U18亞青記者會，開幕戰韓國隊總教練朴啓源與中華隊總教練吳柏宏合影 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

U18亞洲青棒錦標賽1日舉辦開賽記者會，中華隊總教練吳柏宏與隊長張宥謙都喊出「把冠軍留在台灣」的目標。

中華隊預賽分在A組，首戰衛冕軍韓國隊，2日晚間6點30分將在天母棒球場開戰，兩隊教頭先禮後兵，在記者會上握手致意。

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中華隊總教練吳柏宏表示，「我們組成最強高中生隊伍，要打出感動的比賽，把冠軍留在台灣。」隊長張宥謙則說，「我們會全力以赴，贏下每場比賽，把冠軍留在台灣。」

衛冕軍韓國隊總教練朴啓源透露，「這次韓國隊在選手方面組成均衡，希望能拿下冠軍。」隊長李律睿去年曾來台參加U18世界盃，對台灣美食印象深刻。

與中華隊同組的巴基斯坦隊受政治因素阻擾尚未全隊到齊，希望協調後能在第二場對中華隊賽前趕到。泰國總教練西林塔藍儂（Chaiyot Sirintharanon）指出，球隊很久沒參加亞青賽，目標是取得第五名。泰國隊長則表示目標是要拿下兩勝。

B組勁敵日本隊監督小倉全和透露，「現在日本隊狀況非常好，目標瞄準金牌，我們會繼續努力。」隊長間木步喊話，「這次來台瞄準金牌，身為隊長我會凝聚全隊的力量。此外，台灣美食跟日本不太一樣，我對每天能吃到的料理都很期待，希望能吃得很開心。」

▲U18亞青記者會 。（圖／記者楊舒帆攝）