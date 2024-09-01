運動雲

>

U18亞青中華隊目標「冠軍留台灣」　日、韓隊長期待台灣美食

▲U18亞青記者會 。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18亞青記者會，開幕戰韓國隊總教練朴啓源與中華隊總教練吳柏宏合影 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

U18亞洲青棒錦標賽1日舉辦開賽記者會，中華隊總教練吳柏宏與隊長張宥謙都喊出「把冠軍留在台灣」的目標。

中華隊預賽分在A組，首戰衛冕軍韓國隊，2日晚間6點30分將在天母棒球場開戰，兩隊教頭先禮後兵，在記者會上握手致意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華隊總教練吳柏宏表示，「我們組成最強高中生隊伍，要打出感動的比賽，把冠軍留在台灣。」隊長張宥謙則說，「我們會全力以赴，贏下每場比賽，把冠軍留在台灣。」

衛冕軍韓國隊總教練朴啓源透露，「這次韓國隊在選手方面組成均衡，希望能拿下冠軍。」隊長李律睿去年曾來台參加U18世界盃，對台灣美食印象深刻。

與中華隊同組的巴基斯坦隊受政治因素阻擾尚未全隊到齊，希望協調後能在第二場對中華隊賽前趕到。泰國總教練西林塔藍儂（Chaiyot Sirintharanon）指出，球隊很久沒參加亞青賽，目標是取得第五名。泰國隊長則表示目標是要拿下兩勝。

B組勁敵日本隊監督小倉全和透露，「現在日本隊狀況非常好，目標瞄準金牌，我們會繼續努力。」隊長間木步喊話，「這次來台瞄準金牌，身為隊長我會凝聚全隊的力量。此外，台灣美食跟日本不太一樣，我對每天能吃到的料理都很期待，希望能吃得很開心。」

▲U18亞青記者會 。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18亞青記者會 。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 亞洲青棒中華隊冠軍開賽目標

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷44轟帶動隊史首次開賽3連轟　道奇力克響尾蛇4連勝

大谷44轟帶動隊史首次開賽3連轟　道奇力克響尾蛇4連勝

吳念庭被球擊已送醫　洪總透露傷到鼻樑：一直流血

吳念庭被球擊已送醫　洪總透露傷到鼻樑：一直流血

吳念庭遭強襲球砸到臉部　台鋼：鼻骨及下眼眶骨裂須動手術

吳念庭遭強襲球砸到臉部　台鋼：鼻骨及下眼眶骨裂須動手術

完了！9局大比分盜壘讓阿公生氣　陳文杰賽後道歉：我的錯

完了！9局大比分盜壘讓阿公生氣　陳文杰賽後道歉：我的錯

艾士特簽證到手就上工！今轉韓職首戰對三星　教頭：請投5局以上

艾士特簽證到手就上工！今轉韓職首戰對三星　教頭：請投5局以上

吳念庭遭強襲球擊中臉部可能開刀　蔡其昌表達關切盼早日康復

吳念庭遭強襲球擊中臉部可能開刀　蔡其昌表達關切盼早日康復

鈴木駿輔將唱台語歌道別　轉戰業餘盼循「永田條款」回中職

鈴木駿輔將唱台語歌道別　轉戰業餘盼循「永田條款」回中職

林姿妤車禍留永久傷害練就左右開弓　受郭婞淳啟發重拾桌球夢

林姿妤車禍留永久傷害練就左右開弓　受郭婞淳啟發重拾桌球夢

大谷翔平國聯雙冠王　改寫8月打擊超狂紀錄

大谷翔平國聯雙冠王　改寫8月打擊超狂紀錄

象魔力剛復出即被割捨　王建民談明年續留：可以討論　

象魔力剛復出即被割捨　王建民談明年續留：可以討論　

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

大谷44轟帶動隊史首次開賽3連轟　道奇力克響尾蛇4連勝

吳念庭被球擊已送醫　洪總透露傷到鼻樑：一直流血

吳念庭遭強襲球砸到臉部　台鋼：鼻骨及下眼眶骨裂須動手術

完了！9局大比分盜壘讓阿公生氣　陳文杰賽後道歉：我的錯

艾士特簽證到手就上工！今轉韓職首戰對三星　教頭：請投5局以上

吳念庭遭強襲球擊中臉部可能開刀　蔡其昌表達關切盼早日康復

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平44轟　道奇力克響尾蛇

2吳念庭已送醫　洪總透露：一直流血

3吳念庭鼻骨及下眼眶骨裂須動手術

4大比分盜壘讓阿公生氣了　陳文杰道歉

5艾士特轉韓職首戰　教頭：投5局

最新新聞

1鞏冠全票8月MVP　古林睿煬第2度

2前NBA戰將遭欠薪？　野馬隊GM澄清

3U18日本進大巨蛋練球　監督嚇一跳　

4吳哲源沒出賽　王建民坦言不預期

5千分最速男劉丞勳領軍　亞大籃6強爭霸

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

走過煎熬復健情緒湧現　象魔力哽咽：感謝大家沒放棄

改判簡直亂來！洪總直衝小房間　「我不是要輸贏，我是想講道理」

宋晟睿回本壘送上高蛋白　平野惠一笑：多喝點才能開轟

象魔力復出平野有500分的感動　黃恩賜隔709天勝投也懂：辛苦了

肯特初嚐3連勝賽後雀躍受訪　轉念最大關鍵感謝樂天給機會

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366