7比0大勝瓦拉多利德　巴薩隆納開季4連勝獨佔西甲龍頭

▲貝洛利（Raphael Belloli）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（1日）西甲焦點戰由巴塞隆納在主場迎戰瓦拉多利德，巴塞隆納邊鋒貝洛利（Raphael Belloli）單場上演帽子戲法狂進3球，幫助巴塞隆納從頭領先到尾，終場就以7比0痛宰瓦拉多利德。巴塞隆納開季四戰全勝，目前獨佔西甲龍頭寶座。

開賽第20分鐘，貝洛利用胸部巧妙控制庫巴西（Pau Cubarsí）的高射傳球，隨後大腳一踢幫助球隊首開紀錄取得1比0領先；第24分鐘，波蘭球星萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）接到西班牙新星亞馬爾（Lamine Yamal）的傳中球，射門成功幫助球隊將領先優勢擴大至2比0。

上半場補時45＋2，巴塞隆納後衛孔德（Jules Kounde）踢進球隊本場比賽的第三球，讓比賽懸念變得幾乎毫無疑問；隨後貝洛利在下半場第64和第72分鐘分別接獲萊萬多夫斯基和亞馬爾的傳球射門得分，比數來到5比0，貝洛利單場踢進3球，完成帽子戲法。

第82分鐘，在世界盃表現出色的巴塞隆納西班牙籍前鋒奧爾默（Dani Olmo）攻進球隊第6球；第85分鐘，托雷斯（Ferran Torres）接到貝洛利的低傳中，用側腳射門順利得分，終場巴塞隆納就以7比0奪得開季4連勝，狀態火熱。

巴塞隆納主帥弗利克（Hansi Flick）賽後表示，他希望這將是貝洛利眾多帽子戲法中的第一個，同時也讚揚了他進攻的流暢性，「我認為貝洛利有能力經常這樣做，」弗里克說道，「他表現出色。我認為他現在在球場上感覺更自由了」。

Lamine Yamal assisted Robert Lewandowski and then did his celebration with him pic.twitter.com/OXaVakb7Zp — B/R Football (@brfootball) August 31, 2024

「對我們來說，重要的是，如果他轉移到另一個空間，另一名球員有責任進入他通常所在的空間，我們做了很多事情，他是過去四場比賽中真正做到這一點的球員之一」。

巴塞隆納目前是西甲唯一一支擁有100%勝率記錄的球隊，但弗里克知道，在本賽季的第一個國際比賽日到來之際，情況可能會迅速改變，「最好的事情是球隊從一開始就按照我們想要的方式踢球，這真的很好，」他補充道，「我們說過，我們必須百分之百地接受裁判的哨聲，我們很棒，從一開始就創造機會並施加壓力」。

「球隊有這種進攻渴望，在每一個進球後，都會為下一個進球而努力，而且比賽強度在85、90分鐘後並沒有下降，這很好，這也是讓球迷感到自豪的地方」。

「這讓我感到自豪，但這只是第四場比賽，我知道它可以很快改變，賽季很長，但這當然很好，因為球迷很高興，這就是我們想要做的工作，但距離賽季結束還有很長的路要走，我們希望努力讓每場比賽變得更好」。