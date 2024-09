7比0大勝瓦拉多利德　巴薩隆納開季4連勝獨佔西甲龍頭

▲貝洛利(Raphael Belloli)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今天(1日)西甲焦點戰由巴塞隆納在主場迎戰瓦拉多利德,巴塞隆納邊鋒貝洛利(Raphael Belloli)單場上演帽子戲法狂進3球,幫助巴塞隆納從頭領先到尾,終場就以7比0痛宰瓦拉多利德。巴塞隆納開季四戰全勝,目前獨佔西甲龍頭寶座。

開賽第20分鐘,貝洛利用胸部巧妙控制庫巴西(Pau Cubarsí)的高射傳球,隨後大腳一踢幫助球隊首開紀錄取得1比0領先;第24分鐘,波蘭球星萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)接到西班牙新星亞馬爾(Lamine Yamal)的傳中球,射門成功幫助球隊將領先優勢擴大至2比0。

上半場補時45+2,巴塞隆納後衛孔德(Jules Kounde)踢進球隊本場比賽的第三球,讓比賽懸念變得幾乎毫無疑問;隨後貝洛利在下半場第64和第72分鐘分別接獲萊萬多夫斯基和亞馬爾的傳球射門得分,比數來到5比0,貝洛利單場踢進3球,完成帽子戲法。

第82分鐘,在世界盃表現出色的巴塞隆納西班牙籍前鋒奧爾默(Dani Olmo)攻進球隊第6球;第85分鐘,托雷斯(Ferran Torres)接到貝洛利的低傳中,用側腳射門順利得分,終場巴塞隆納就以7比0奪得開季4連勝,狀態火熱。

巴塞隆納主帥弗利克(Hansi Flick)賽後表示,他希望這將是貝洛利眾多帽子戲法中的第一個,同時也讚揚了他進攻的流暢性,「我認為貝洛利有能力經常這樣做,」弗里克說道,「他表現出色。我認為他現在在球場上感覺更自由了」。

Lamine Yamal assisted Robert Lewandowski and then did his celebration with him pic.twitter.com/OXaVakb7Zp