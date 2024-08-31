快訊／輪椅羽球女將胡光秋不敵上屆雙金強敵　無緣巴黎帕運4強

▲台灣巴黎帕運羽球女將胡光秋。（圖／體育署提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球女將胡光秋今(31日)晚出戰巴黎帕運單打WH1級8強賽，與日本頭號種子、上屆東京帕運單打與雙打金牌里見紗李奈爭4強門票，對手實力強勁，精準控制球的落點，胡光秋最終以5比21、11比21落敗，在女單賽事止步8強。

從小在育幼院長大的胡光秋，因12歲時脊椎長腫瘤而失去行走能力，在醫師建議之下，接觸了輪椅羽球，在44歲這年首度登上帕運舞台。

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胡光秋下午在小組賽最終戰以21比17、21比11直落2擊敗巴西好手蘇莎(Daniele Torres Souza)，小組賽2勝1敗作收，以分組第2挺進8強，今晚與日本頭號種子里見紗李奈爭4強，開賽被打出9比1攻勢，以2比11進入技術暫停，下半局也沒能追近比分，以5比21讓出首局。

▲台灣巴黎帕運羽球女將胡光秋。（圖／體育署提供）

第2局，胡光秋開局與里見紗李奈打成3比3，隨後連拿2分，以5比3超前，可惜沒能維持領先優勢，連續掉分遭到反超，以6比11進入技術暫停。胡光秋下半局被拉開分差，終場以11比21連掉2局，無緣最終4強；胡光秋與楊伊宸搭檔參加的女雙WH1-WH2級賽事則止步小組賽。