運動雲

>

快訊／方振宇苦吞3連敗　止步巴黎帕運羽球男單小組賽

▲▼台灣帕運羽球國手方振宇。（圖／體育署提供）

▲台灣帕運羽球國手方振宇。（圖／體育署提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣巴黎帕運羽球國手方振宇在男單SU5級小組賽2連敗，今(31日)晚迎來小組賽最終戰，面對印尼選手阿里穆斯蒂(Dheva Anrimusthi)，終場以14比21、18比21連掉2局落敗，本屆帕運3連敗收尾，止步小組賽。

方振宇因出生時難產，導致左肩膀神經叢損傷、左側上肢肌肉萎縮，他從國中開始打羽球，高中才接受正規訓練，儘管起步較晚，他在上屆東京帕運拿下男單第4名，距離頒獎台僅差1步，去年還在杭州亞帕運鍍銅，今年世錦賽又贏得銅牌，收穫個人首面世錦賽獎牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

方振宇第2度叩關帕運，前2場小組賽分別以0比2不敵馬來西亞選手法利茲·安努亞(Muhammad Fareez Anuarr)、1比2遭日本好手今井大湧逆轉，小組賽0勝2敗已退無可退，今日小組賽最終戰必須全力搶勝，對上印尼選手阿里穆斯蒂。

方振宇開賽就落入4比8的劣勢，以5比11進入技術暫停。下半局繼續在對手背後苦追，從8比14逼近到10比14，一度將差距縮小到3分，可惜局末又被拉開比數，以14比21讓出首局。

▲▼台灣帕運羽球國手方振宇。（圖／體育署提供）

▲台灣帕運羽球國手方振宇。（圖／體育署提供）

進入第2局，方振宇開局2比5落後，扳成5比5後再以6比5超前，雙方形成拉鋸，方振宇以11比9進入技術暫停。暫停過後，雙方回到12平，方振宇掛網失誤，以12比13遭超前，追成13平後，方振宇遇上亂流連掉5分，隨後他開啟一波3比0反擊，追到了16比18，可惜後繼無力，終場以18比21遭直落2吞敗，小組賽3連敗遭淘汰。

關鍵字： 2024巴黎奧運巴黎帕運羽球方振宇

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

吳念庭被球擊已送醫　洪總透露傷到鼻樑：一直流血

吳念庭被球擊已送醫　洪總透露傷到鼻樑：一直流血

完了！9局大比分盜壘讓阿公生氣　陳文杰賽後道歉：我的錯

完了！9局大比分盜壘讓阿公生氣　陳文杰賽後道歉：我的錯

鈴木駿輔將唱台語歌道別　轉戰業餘盼循「永田條款」回中職

鈴木駿輔將唱台語歌道別　轉戰業餘盼循「永田條款」回中職

快訊／輪椅羽球女將胡光秋不敵上屆雙金強敵　無緣巴黎帕運4強

快訊／輪椅羽球女將胡光秋不敵上屆雙金強敵　無緣巴黎帕運4強

快訊／方振宇苦吞3連敗　止步巴黎帕運羽球男單小組賽

快訊／方振宇苦吞3連敗　止步巴黎帕運羽球男單小組賽

兄弟8局致勝關鍵　平野惠一談21歲小將代打觸擊「很有價值」

兄弟8局致勝關鍵　平野惠一談21歲小將代打觸擊「很有價值」

象魔力剛復出即被割捨　王建民談明年續留：可以討論　

象魔力剛復出即被割捨　王建民談明年續留：可以討論　

陳俊秀賽前對富藍戈打擊率不到1成、吞5K　致勝打關鍵掌握失投球

陳俊秀賽前對富藍戈打擊率不到1成、吞5K　致勝打關鍵掌握失投球

洪總賽前想說最多失3分　台鋼「蠶食」魔神樂

洪總賽前想說最多失3分　台鋼「蠶食」魔神樂

陳俊秀致勝打率兄弟踢館4連勝　悍將8月累計17敗改寫最慘紀錄

陳俊秀致勝打率兄弟踢館4連勝　悍將8月累計17敗改寫最慘紀錄

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

熱門新聞

吳念庭被球擊已送醫　洪總透露傷到鼻樑：一直流血

完了！9局大比分盜壘讓阿公生氣　陳文杰賽後道歉：我的錯

鈴木駿輔將唱台語歌道別　轉戰業餘盼循「永田條款」回中職

快訊／輪椅羽球女將胡光秋不敵上屆雙金強敵　無緣巴黎帕運4強

快訊／方振宇苦吞3連敗　止步巴黎帕運羽球男單小組賽

兄弟8局致勝關鍵　平野惠一談21歲小將代打觸擊「很有價值」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1吳念庭已送醫　洪總透露：一直流血

2大比分盜壘讓阿公生氣了　陳文杰道歉

3鈴木駿輔轉戰業餘　循永田條款回中職

4胡光秋不敵上屆金牌　無緣帕運4強

5方振宇苦吞3連敗止步巴黎帕運小組賽

最新新聞

1胡光秋不敵上屆金牌　無緣帕運4強

2方振宇苦吞3連敗止步巴黎帕運小組賽

3陳俊秀棒打富藍戈：掌握失投球

4洪總想說最多失3分　台鋼「蠶食」魔神樂

5主審右胸挨球吻　平野惠一關心

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

走過煎熬復健情緒湧現　象魔力哽咽：感謝大家沒放棄

改判簡直亂來！洪總直衝小房間　「我不是要輸贏，我是想講道理」

宋晟睿回本壘送上高蛋白　平野惠一笑：多喝點才能開轟

象魔力復出平野有500分的感動　黃恩賜隔709天勝投也懂：辛苦了

肯特初嚐3連勝賽後雀躍受訪　轉念最大關鍵感謝樂天給機會

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366