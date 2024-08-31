快訊／方振宇苦吞3連敗　止步巴黎帕運羽球男單小組賽

▲台灣帕運羽球國手方振宇。（圖／體育署提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣巴黎帕運羽球國手方振宇在男單SU5級小組賽2連敗，今(31日)晚迎來小組賽最終戰，面對印尼選手阿里穆斯蒂(Dheva Anrimusthi)，終場以14比21、18比21連掉2局落敗，本屆帕運3連敗收尾，止步小組賽。

方振宇因出生時難產，導致左肩膀神經叢損傷、左側上肢肌肉萎縮，他從國中開始打羽球，高中才接受正規訓練，儘管起步較晚，他在上屆東京帕運拿下男單第4名，距離頒獎台僅差1步，去年還在杭州亞帕運鍍銅，今年世錦賽又贏得銅牌，收穫個人首面世錦賽獎牌。

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方振宇第2度叩關帕運，前2場小組賽分別以0比2不敵馬來西亞選手法利茲·安努亞(Muhammad Fareez Anuarr)、1比2遭日本好手今井大湧逆轉，小組賽0勝2敗已退無可退，今日小組賽最終戰必須全力搶勝，對上印尼選手阿里穆斯蒂。

方振宇開賽就落入4比8的劣勢，以5比11進入技術暫停。下半局繼續在對手背後苦追，從8比14逼近到10比14，一度將差距縮小到3分，可惜局末又被拉開比數，以14比21讓出首局。

▲台灣帕運羽球國手方振宇。（圖／體育署提供）

進入第2局，方振宇開局2比5落後，扳成5比5後再以6比5超前，雙方形成拉鋸，方振宇以11比9進入技術暫停。暫停過後，雙方回到12平，方振宇掛網失誤，以12比13遭超前，追成13平後，方振宇遇上亂流連掉5分，隨後他開啟一波3比0反擊，追到了16比18，可惜後繼無力，終場以18比21遭直落2吞敗，小組賽3連敗遭淘汰。