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田曉雯連2屆帕運奪牌　克服右手萎縮遭霸凌成就榮耀

▲▼台灣帕運桌球國手田曉雯、林姿妤。（圖／體育署提供）

▲台灣帕運桌球國手田曉雯（左）。（圖／體育署提供）

記者游郁香／綜合報導

24歲的台灣帕運桌球國手田曉雯，連2屆帕運登上頒獎台，東京帕運她替我國贏得該屆唯一一面獎牌，本屆巴黎帕運她在女雙項目攜手林姿妤奪銀，接下來還有機會挑戰女單獎牌。田曉雯克服右手神經萎縮、遭同學言語霸凌以及曾想放棄的念頭，在帕運舞台上寫下榮耀紀錄。

來自屏東縣小琉球的田曉雯出生時因醫療疏失，導致右手神經萎縮無法正常活動，就學期間常遭受同學言語霸凌。在家人的鼓勵下，她開始嘗試新事物，母親在她國小二年級時讓她去參加桌球社，除了復健又能與他人互動，但當時她的身體不協調，無法順利回擊來球。

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田曉雯沒有輕易放棄，反而更加刻苦訓練，她高中時曾因自認球技沒有明顯進步，成績也不夠出色，又得與「一般」的對手競爭，而懷疑自己是否要繼續打桌球。承受巨大壓力的田曉雯最終決定轉學到瑞芳高工，到新的環境重新開始，也調整了自己的心態，盡可能替自己設立可以兌現的目標。

▲▼台灣帕運桌球國手田曉雯、林姿妤。（圖／體育署提供）

▲台灣帕運桌球國手田曉雯（左）。（圖／體育署提供）

左手持拍的田曉雯，在2018年雅加達亞帕運女單摘銀，並與林姿妤攜手贏得女雙銀牌，兩人在2019年亞洲帕拉桌球錦標賽更一舉奪金。2021年舉辦的東京帕運，田曉雯首次登上帕運殿堂就拿下女單TT10級銅牌，這也是我國上屆帕運唯一一面獎牌。

田曉雯今年第2度叩關帕運，同樣單打與女雙「雙線出擊」，在率先登場的女雙WD20級賽事中，她與好搭檔林姿妤榮膺頭號種子，首輪輪空直抵8強，8強賽以3比0擊退土耳其組合德米爾(Merve Demir)、卡法司(Neslihan Kavas)，4強再拍落波蘭組合帕提卡(Natalia Partyka)、裴克(Karolina Pek)挺進金牌戰。

田曉雯、林姿妤今(1)日凌晨與轉為澳洲籍的中國裔組合雷麗娜、楊倩爭金，最終雖以1比3敗下陣來，錯過我國睽違16年的帕運金牌，田曉雯仍締造連2屆帕運奪牌的光榮紀錄。

關鍵字： 2024巴黎奧運巴黎帕運桌球田曉雯林姿妤

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