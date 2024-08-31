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改判簡直亂來！洪總直衝小房間：我不是要輸贏，我是想講道理

記者王真魚／桃園報導

台鋼雄鷹總教練洪一中昨（30）日賽後因不滿判決結果，試圖衝撞技術委員室理論，聯盟對此脫序行為不表認同，依照規定處2萬罰金。洪總今賽前受訪表示，願意接受懲處，「但我是想要跟他們講個道理，要改判的話，請有明顯依據。」

衝突關鍵是在6局郭阜林的雙殺挑戰，當時郭阜林擊出滾地球，游擊手傳二壘封殺再轉傳一壘，原本判定一壘跑者安全上壘，不過樂天桃猿提出挑戰後改判。

洪總在該局結束後，曾上場向裁判提出質疑，7局結束後也持續找主審爭論。賽後，雙方敬禮結束後，洪總直衝技術委員室，試圖向「小房間」的技術委員抗議，多名教練以及賽務、場務強力攔阻才未造成衝突擴大。

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洪總還原當時情況，「其實我真的不是要去輸贏，當下也沒有想說抗議，我只是要跟他們講個道理，鏡頭大家都一樣嘛，我們再怎麼看，都看不清楚他有改判的理由，那他們為什麼會改判？」

「我第一時間覺得說，他們裡面或許有比較清楚的影片，所以比賽結束後我就進去。」洪總向技術委員提問，「你們是有比較清楚的影片，不然我們看沒有辦法分辨出，那為什麼你們可以改判。」

「然後他們說，他的腳是還沒壓，他們比個90度，我說有人跑步這樣嗎？」洪總比手畫腳描述，「你跑給我看，可以90度嗎？而且最後踩壘包的時候，大家一定不會把腳抬高，一定會往下壓，我跟他們說，壘包不是一張紙耶，是有厚度的哦，所以他的腳是同時到，只是壓的動作不明顯。」

洪總無奈表示，「改判就是要有明顯依據，沒有明顯依據就維持原判，今天假如裁判是判出局，我覺得是safe，所以我提出重播輔助，然後你說因為不明顯所以維持原判，我一定可以接受，我從來沒有抗議過這種事。」

▲▼ 洪一中 。（圖／記者王真魚攝）

▲洪一中 。（圖／記者王真魚攝）

「我們是講道理，所以問他們有沒有影片？還是有圖片佐證？那沒有的話你們是憑感覺嗎？我說我已經要求電視輔助了，這個不能憑感覺。」洪總嘆口氣說道，「他們說沒有（畫面佐證），我就好奇這樣可以改判，他們還一直強調，因為我們4個（裁判）都這樣覺得。」

洪總表示，上一次張肇元已經發生過類似的爭議，「那個誤判也是很明顯，從三壘傳竟然說他阻擋，因為你們就很制式，反正腳在裡面，你就是妨礙跑壘，也沒有分球是從哪一個方向，但我們去抗議也沒有用啊，所以我只有進去裡面跟你們講了。」

賽後，洪總帶著截圖試著找技術委員溝通，「但他們不讓我進去，當然我不能進去沒錯，我們一開始也沒有這麼生氣，只是想把佐證畫面給他們看。」

洪總強調，願意接受被罰2萬的懲處，「我進去確實是我不對，被懲處OK啊，但我不希望模糊焦點，這個懲處不是重點，懲處我就付錢，我們重點是講這個道理，你們裡面怎麼可以，在沒有很充裕的情況下做改判呢？這就莫名其妙、黑白來（台語：亂來）嘛，對不對？」

關鍵字： 洪一中台鋼雄鷹聯盟罰款衝突影音

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