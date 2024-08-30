U18韓國隊首戰中華隊　韓職選秀狀元熱門有望扛先發

▲U18亞洲盃韓國隊。（圖／截自韓國棒協官網）

記者楊舒帆／綜合報導

U18亞洲盃中華隊首戰將迎戰韓國隊，韓國隊的投手陣容不容小覷，至少有6投最快球速達到150公里，其中有3位選秀前3順位熱門人選，誰將擔任首戰對中華隊的先發投手值得關注。

今年韓職選秀將在9月11日舉辦，就在U18亞洲盃結束後不久，握有狀元籤的是Kiwoom英雄、榜眼籤韓華鷹、探花籤三星獅。目前受到熱議的狀元人選，分別是最快球速達到156公里的全州高中右投鄭宇宙，以及最快球速達到152公里的德壽高中左投丁炫瑀。

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某隊球探受訪時曾表示，鄭宇宙給人的感覺很像現效力於韓華鷹、亞運曾扛王牌投手的文東柱。「就高中時期而言，鄭宇宙展現比文東柱更好的實力，輕鬆地投球速就達到150以上，而且能在投手丘上放膽投球，令人印象深刻，所以吸引大聯盟球探關注。」

傳聞曾有美聯西區、國聯中區的球隊接觸鄭宇宙，其中一隊甚至安排體檢，對於韓職球團來說，這種傳聞會帶來不佳的觀感，不過他最後仍決定參加韓職選秀。

至於丁炫瑀的魅力則在變化球，球探指出，「他能運用變化球搶好球數，最快球速達到152公里，具備掌控比賽的穩定性。而且左投又有控球，這點就相當有吸引力。」丁炫瑀也有旅外夢，不過他很早就表態將先往韓職發展，在國內成績獲得認可後再尋求旅外夢。

德壽高中金太亨也是前三順位熱門，球探分析他最快球速147公里，雖然不到150公里，但轉速與位移成為優勢，投球平衡也很出色，曲球完成度高，對速球也很有信心，近期速度穩定向上提升。他去年曾到日本的棒球訓練中心接受訓練，是一間山本由伸曾去過的訓練中心。他在那裡學到的一切，成為了生涯的轉捩點。

其他投手如忠勳高中金序俊也在黃金獅子旗投出150公里以上速球，勇於投內角球，變化球也有一定水準，可視為長期培養先發投手的人選。大邱高中左投裵璨昇去年就獲選國家隊，對日本先發5局被敲4安打，奪7次三振，失4分（2責失），被評價為擁有強力投球的能力，也能有效運用變化球。

有韓媒預測，內野手朴俊淳也是選秀首輪熱門人選，他曾在兩項高中大賽獲頒MVP，而且締造史上首次高中生涯50支安打紀錄，雖然近期因太熱而身體狀態受到影響，但評價應不會有太多改變。

江陵高中捕手李律睿去年就入選U18國家隊，被評比為國內青棒層級最強捕手，攻守能力都在水準之上且具備領袖特質，有機會在首輪就獲得青睞。

其實不少U18韓國隊陣中的球員都已經受到韓職關注，也有球隊會派球探來到台灣觀看U18亞洲盃，他們在比賽中的表現，可能牽動選秀佈局。