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明星游擊席格敲出生涯第200轟　大聯盟首位200轟左打游擊手

▲遊騎兵明星游擊手席格（Corey Seager）生涯第200轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲遊騎兵明星游擊手席格（Corey Seager）生涯第200轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

遊騎兵明星游擊手席格（Corey Seager）今（30日）對戰聯盟爐主白襪的比賽中，敲出生涯第200轟，成為大聯盟首位達成200轟的左打游擊手，先發右投艾瓦歐迪（Nathan Eovaldi）同樣表現精彩，主投7局無失分送出10K，幫助遊騎兵以2比1擊敗白襪，完成系列賽橫掃。

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席格4局上擊出1支初速113英里（約181.9公里）、飛行距離406英尺的右外野方向全壘打，這也是他職業生涯第200支全壘打，成為大聯盟史上第1位達成200支全壘打的左打游擊手（不包括左右開弓的打者），也是第15位達成此成就的游擊手。

遊騎兵先發投手艾瓦歐迪對於席格的表現讚譽有加，「我們很感激每天能看到他打球，並且欣賞他在打擊區的每一次表現，以及他所擁有的力量。」

席格本次開轟也是他8月份的第11支以及本季第30支，他為遊騎兵效力的3個球季，每季都擊出至少30支全壘打，能在球隊中保持高水準表現，席格對此相當謙虛的說，「我只是努力將球打好，並試著讓自己處於好的擊球位置，當然這也需要一點運氣。」

7局上遊騎兵再添1分，而白襪則受限於遊騎兵先發艾瓦歐迪7局無失分，只被擊出1支安打，並送出10次三振的壓制，到了9局下才從守護神葉茲（Kirby Yates）手中敲出得到1分。

艾瓦歐迪談到本場表現，「我感覺我可以很好的控制球，不像過去那樣有太多失誤，我覺得我的卡特球也有很好的效果，如果我能控制好快速球，那麼我的變速球也會奏效。」

▲遊騎兵先發右投艾瓦歐迪（Nathan Eovaldi），主投7局無失分送出10K。（圖／達志影像／美聯社）

▲遊騎兵先發右投艾瓦歐迪（Nathan Eovaldi），主投7局無失分送出10K。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球席格遊騎兵200轟　

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