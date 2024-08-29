鵜鶘威廉森減重成功胖虎變瘦虎！甜瓜大讚：人生最佳狀態

Zion looks like he’s in the best shape of his life pic.twitter.com/itoH2tMuQ8 — Ingram Alerts (@IngramAlerts) August 17, 2024

記者簡名杉／綜合報導

▲鵜鶘威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

紐奧良鵜鶘主力前鋒「胖虎」威廉森(Zion Williamson)今年休賽季減重大成功，在近期曝光的照片中完全小了一號，跟前幾季NBA賽場上的他判若兩人，大學長「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)近期上節目談到威廉森，大讚小老弟現在可能是「人生最佳狀態」，也提醒他「保持狀態」才是重點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期在社交媒體上曝光一張威廉森與小球迷的合照，照片中的威廉森體型明顯小一號，脖子更是清晰可見，跟以往在球場上較「寬大」的體型判若兩人。

威廉森的官方體重為284磅(約129公斤)，但去年季中賽時他的體型明顯比官方體重大不少，還被當時解說比賽的「惡漢」巴克利(Charles Barkley)、「大鯊魚」歐尼爾(Shaquille O’Neal)重砲批評，根據報導他目前已經瘦到281磅(約127公斤)，將以開季減到272磅(約123公斤)為目標。

▲「甜瓜」安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

對於威廉森的減重成果，大學長「甜瓜」安東尼直言，「他現在看起來就像是處於人生的最佳狀態！」不過安東尼也提醒，「達到這個狀態還不夠，重點是要保持這個狀態、保持體能，賽季還很長，必須付出努力把這樣的狀態保持下去，沒有鬆懈的時間。」