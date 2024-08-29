運動雲

>

美網一輪遊後收成堆謾罵訊息　女網名將賈西亞呼籲停止網路霸凌

▲賈西亞（Caroline Garcia）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈西亞（Caroline Garcia）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網女單首輪，前WTA總決賽冠軍、法國名將賈西亞（Caroline Garcia）慘遭一輪遊後，賽後收到成堆的謾罵訊息，讓賈西亞沉痛呼籲不理性的球迷停止網路霸凌。

本屆美網賈西亞名列大會第28種子，首輪卻1比6、4比6不敵世界排名92的墨西哥女將莎拉祖亞（Renata Zarazua），個人連續兩年美網一輪遊。

失利後賈西亞在社群貼出4張照片，內容都是不雅字眼、甚至是針對其家人的攻擊訊息，「現在，我已經30歲了，儘管它們仍然很痛，因為歸根結底，我只是一個普通的女孩，非常努力地工作，盡了最大努力，我有工具，也做了工作來保護自己免受這種仇恨的侵害」。

「當我想到年輕球員的崛起時，我真的很擔心，他們必須經歷這個，作為一個人，還沒有完全發展的人，他們真的可能會受到這種仇恨的影響」。

賈西亞在貼文中還提出了體育運動和博彩公司合作的問題，並推測這是否導致了此類行為的增加，「錦標賽和這項運動不斷與博彩公司合作，這些公司不斷吸引新人參與不健康的博彩，香菸品牌贊助運動的時代早已一去不復返了，然而，我們在這裡卻在推廣博彩公司，它們積極的破壞一些人的生活」。

賈西亞接著表示，「不要誤會我的意思，我並不是說它們應該被禁止，因為人們可以自由的用自己的錢做任何他們想做的事情，但也許我們不應該推廣它們，另外，如果有人決定說這些話在公開場合對我來說，他可能會遇到法律問題，那麼為什麼我們可以在網上自由的做任何事情呢」？

賈西亞在貼文中的最後提醒人們，運動員和公眾眼中的其他人都是人，「我知道那些寫下這些可怕訊息的人不會因此而改變，但也許你下次看到運動員、歌手或任何其他人發布的失敗或失敗的貼文時，你會記得她或他也是一個人，都在生活中盡力而為」。

關鍵字： WTA美網賈西亞

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

有夠可愛！大谷翔平愛犬驚喜登場　完成史上最萌開球儀式

有夠可愛！大谷翔平愛犬驚喜登場　完成史上最萌開球儀式

不只艾士特！羅戈也被韓職注意到了　悍將明年續簽？將整體討論

不只艾士特！羅戈也被韓職注意到了　悍將明年續簽？將整體討論

樂天「火球男」左手要開刀　一軍3洋投暫時不動

樂天「火球男」左手要開刀　一軍3洋投暫時不動

韓媒曝艾士特轉隊費　起亞虎7月後出手「本人意願是關鍵」

韓媒曝艾士特轉隊費　起亞虎7月後出手「本人意願是關鍵」

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

大谷翔平開轟超可愛吐舌向愛犬致意！42轟42盜追上洋基名將

大谷翔平開轟超可愛吐舌向愛犬致意！42轟42盜追上洋基名將

巴黎帕運開幕進場　主持人：中華台北就是台灣

巴黎帕運開幕進場　主持人：中華台北就是台灣

胡智爲1.2局丟6分　台鋼陳飛霖4安MVP：晚上會睡不著

胡智爲1.2局丟6分　台鋼陳飛霖4安MVP：晚上會睡不著

兄弟火力全開6比1勝味全　「快樂保拉」重拾笑容：我回來了

兄弟火力全開6比1勝味全　「快樂保拉」重拾笑容：我回來了

山口茜才在自家封后今爆冷出局　日本一姐南韓賽首輪0比2敗北

山口茜才在自家封后今爆冷出局　日本一姐南韓賽首輪0比2敗北

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

熱門新聞

有夠可愛！大谷翔平愛犬驚喜登場　完成史上最萌開球儀式

不只艾士特！羅戈也被韓職注意到了　悍將明年續簽？將整體討論

樂天「火球男」左手要開刀　一軍3洋投暫時不動

韓媒曝艾士特轉隊費　起亞虎7月後出手「本人意願是關鍵」

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

大谷翔平開轟超可愛吐舌向愛犬致意！42轟42盜追上洋基名將

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前所未見！大谷翔平愛犬史上最萌開球

2不只是艾士特　羅戈也被注意到了

3樂天「火球男」開刀　3洋投不動

4艾士特轉隊費太高　起亞虎7月後出手

5練習賽為辜仲諒暫停　精神喊話：絕對不能輸韓國

最新新聞

1陽念希給自己一年　U18拚旅外價

2狂勝30分　蕭翔文闖巴黎帕運跆拳道8強

3美網場邊心痛1幕　男搭訕正妹失敗「臉超囧」

4許皓程「真除」戰神主帥：期待又怕受傷害

5巴黎帕運羽球　中華隊方振宇首戰吞敗

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

連4棒都短打是什麼水準？　辜仲諒督促中華隊：要能攻不要只靠守

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

陳晨威「情緒很難忍得住」　開轟落淚：感謝阿嬤保佑我

打擊不振考慮找客座打教？　悍將領隊林華韋：需要緣分

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366