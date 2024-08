美網一輪遊後收成堆謾罵訊息　女網名將賈西亞呼籲停止網路霸凌

▲賈西亞(Caroline Garcia)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網女單首輪,前WTA總決賽冠軍、法國名將賈西亞(Caroline Garcia)慘遭一輪遊後,賽後收到成堆的謾罵訊息,讓賈西亞沉痛呼籲不理性的球迷停止網路霸凌。

本屆美網賈西亞名列大會第28種子,首輪卻1比6、4比6不敵世界排名92的墨西哥女將莎拉祖亞(Renata Zarazua),個人連續兩年美網一輪遊。

失利後賈西亞在社群貼出4張照片,內容都是不雅字眼、甚至是針對其家人的攻擊訊息,「現在,我已經30歲了,儘管它們仍然很痛,因為歸根結底,我只是一個普通的女孩,非常努力地工作,盡了最大努力,我有工具,也做了工作來保護自己免受這種仇恨的侵害」。

This are some of the messages I received lately after loosing some matches. Just a few of them. There’s hundreds. And now, being 30 years old, although they still hurt, because at the end of the day, I’m just a normal girl working really hard and trying my best, I have tools and… pic.twitter.com/q4djrfLfx9