美網一輪遊後收成堆謾罵訊息　女網名將賈西亞呼籲停止網路霸凌

▲賈西亞（Caroline Garcia）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網女單首輪，前WTA總決賽冠軍、法國名將賈西亞（Caroline Garcia）慘遭一輪遊後，賽後收到成堆的謾罵訊息，讓賈西亞沉痛呼籲不理性的球迷停止網路霸凌。

«J'espère que ta mère va mourir» : la tenniswoman Caroline Garcia dénonce les messages de haine de parieurs https://t.co/GKuj8G8HyY [廣告]請繼續往下閱讀... August 29, 2024

本屆美網賈西亞名列大會第28種子，首輪卻1比6、4比6不敵世界排名92的墨西哥女將莎拉祖亞（Renata Zarazua），個人連續兩年美網一輪遊。

失利後賈西亞在社群貼出4張照片，內容都是不雅字眼、甚至是針對其家人的攻擊訊息，「現在，我已經30歲了，儘管它們仍然很痛，因為歸根結底，我只是一個普通的女孩，非常努力地工作，盡了最大努力，我有工具，也做了工作來保護自己免受這種仇恨的侵害」。

This are some of the messages I received lately after loosing some matches. Just a few of them. There’s hundreds. And now, being 30 years old, although they still hurt, because at the end of the day, I’m just a normal girl working really hard and trying my best, I have tools and… pic.twitter.com/q4djrfLfx9 — Caroline Garcia (@CaroGarcia) August 28, 2024

「當我想到年輕球員的崛起時，我真的很擔心，他們必須經歷這個，作為一個人，還沒有完全發展的人，他們真的可能會受到這種仇恨的影響」。

賈西亞在貼文中還提出了體育運動和博彩公司合作的問題，並推測這是否導致了此類行為的增加，「錦標賽和這項運動不斷與博彩公司合作，這些公司不斷吸引新人參與不健康的博彩，香菸品牌贊助運動的時代早已一去不復返了，然而，我們在這裡卻在推廣博彩公司，它們積極的破壞一些人的生活」。

???? "J'espère que ta mère va mourir"



Sortie dès le premier tour de l'US Open, Caroline Garcia a publié sur ses réseaux sociaux quelques-uns des messages de haine qu'elle reçoit, très souvent en lien avec des parieurs sportifs frustrés.https://t.co/CW1NRB7BbP pic.twitter.com/0cQKgzA7Kj — RMC Sport (@RMCsport) August 29, 2024

賈西亞接著表示，「不要誤會我的意思，我並不是說它們應該被禁止，因為人們可以自由的用自己的錢做任何他們想做的事情，但也許我們不應該推廣它們，另外，如果有人決定說這些話在公開場合對我來說，他可能會遇到法律問題，那麼為什麼我們可以在網上自由的做任何事情呢」？

賈西亞在貼文中的最後提醒人們，運動員和公眾眼中的其他人都是人，「我知道那些寫下這些可怕訊息的人不會因此而改變，但也許你下次看到運動員、歌手或任何其他人發布的失敗或失敗的貼文時，你會記得她或他也是一個人，都在生活中盡力而為」。