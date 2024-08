好人龜！衛少罕見發文　澄清「背號事件」完全子虛烏有

▲新賽季轉戰金塊的衛斯布魯克。(圖/達志影像/美聯社)

記者簡名杉/綜合報導

新賽季轉戰丹佛金塊的「衛少」衛斯布魯克(Russell Westbrook)日前被媒體揭露,新賽季的背號將從自己多年來常穿的0號換穿4號,原因竟是因為陣中小將布勞恩(Christian Braun)不願意讓出背號,對此衛少罕見在社群媒體發文澄清,直言該事完全是「子虛烏有」!

於洛杉磯快艇效力兩季的衛斯布魯克,在休賽季被快艇賣到猶他爵士,換取達成「先簽後換」協議的後衛鄧恩(Kris Dunn),這是他近三年來第二度被賣到爵士,而他也再度被爵士買斷,隨後接受金塊MVP約基奇(Nikola Jokic)的招募轉戰金塊。

▲金塊小將布勞恩。(圖/CFP)

但卻在開季前夕,金塊內部卻傳出「茶壺風暴」,根據金塊隨隊記者溫德(Harrison Wind)指出,新賽季衛少將改穿4號球衣,而不是生涯大多數賽季穿的0號球衣,原因是因為金塊陣中小將布勞恩不願意讓出0號,而菜鳥泰森(Hunter Tyson)則讓出自己的4號球衣給這位前年度MVP,讓衛斯布魯克能穿上效力華盛頓巫師時期的4號。

Russell Westbrook broke his silence on the Christian Braun jersey rumors:



“Let's please leave our young star alone. CB and I never discussed him passing along the number 0. I didn't want, inquire about, or request the number 0 because I chose to mark this new change with a “new”… pic.twitter.com/Y0HgCN0sE0