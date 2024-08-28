好人龜！衛少罕見發文　澄清「背號事件」完全子虛烏有

▲新賽季轉戰金塊的衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

新賽季轉戰丹佛金塊的「衛少」衛斯布魯克(Russell Westbrook)日前被媒體揭露，新賽季的背號將從自己多年來常穿的0號換穿4號，原因竟是因為陣中小將布勞恩(Christian Braun)不願意讓出背號，對此衛少罕見在社群媒體發文澄清，直言該事完全是「子虛烏有」！

於洛杉磯快艇效力兩季的衛斯布魯克，在休賽季被快艇賣到猶他爵士，換取達成「先簽後換」協議的後衛鄧恩(Kris Dunn)，這是他近三年來第二度被賣到爵士，而他也再度被爵士買斷，隨後接受金塊MVP約基奇(Nikola Jokic)的招募轉戰金塊。

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▲金塊小將布勞恩。（圖／CFP）

但卻在開季前夕，金塊內部卻傳出「茶壺風暴」，根據金塊隨隊記者溫德(Harrison Wind)指出，新賽季衛少將改穿4號球衣，而不是生涯大多數賽季穿的0號球衣，原因是因為金塊陣中小將布勞恩不願意讓出0號，而菜鳥泰森(Hunter Tyson)則讓出自己的4號球衣給這位前年度MVP，讓衛斯布魯克能穿上效力華盛頓巫師時期的4號。

Russell Westbrook broke his silence on the Christian Braun jersey rumors:



“Let's please leave our young star alone. CB and I never discussed him passing along the number 0. I didn't want, inquire about, or request the number 0 because I chose to mark this new change with a “new”… pic.twitter.com/Y0HgCN0sE0 — Tomer Azarly (@TomerAzarly) August 27, 2024

對此衛少罕見在社群網站上發文澄清，他強調，「拜託別再糾纏我們的明日之星了！我從未和布勞恩討論讓出0號的事情，我完全沒有想要、詢問或要求0號這個背號，因為我希望選擇一個『新』背號來標記新賽季的新變化。」

衛少更直言，「新賽季將開始非常令人興奮，但我也知道這意味著會有很多虛假的消息隨之而來，但不會是今天！我已經準備好跟布勞恩在這座高海拔的城市一起努力了。」