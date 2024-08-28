台灣小將逆襲波多黎各！U17男排世錦賽叩關8強

▲中華男排展開2024世界U17男子排球錦標賽賽程。（圖／排協提供）

記者簡名杉／綜合報導

中華男排於U17世錦賽小組賽表現出色，以2勝1敗之姿晉級16強，而今(28)日在16強交戰波多黎各，中華男排靠著大會得分王，來自華僑高中的黃品諺猛轟26分，在先丟一局的情況下連拿三局，以21比25、25比9、 25比18、25比16，逆轉叩關8強。

小組賽三戰中華男排分別以3比0橫掃墨西哥，接著雖然以2比3惜敗保加利亞，但也以3比2擊敗強敵西班牙，擠身首屆U17世錦賽8強行列，其中華僑高中的「左手重砲」黃品諺表現亮眼，首戰拿下15分的他，次戰狂轟40分，第三戰再拿下29分，以三戰平均28分之姿榮膺中華隊小組賽得分王。

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此役黃品諺再度挺身而出，這位去年U16亞錦賽最佳舉球對角球員再度轟下26分，目前總共累積110分，為大會得分王，也幫助中華男排首局以21比25落敗之後，以25比9、 25比18、25比16連拿三局，收下8強門票。

接下來中華男排將於8強賽出戰巴西，以D組龍頭之姿晉級的巴西，小組賽斬獲3勝0敗，且三場比賽都是以3比0橫掃，16強他們再以3比0打落利比亞，可以說是本屆賽事最強勁的對手之一，中華男排勢必將迎接一場硬仗。