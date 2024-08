搶7連救三個盤末點　球后斯威雅蒂奪勝闖美網64強

▲世界球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網首輪賽事,世界球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)在比賽第二盤搶7中連續挽救三個盤末點,鏖戰1小時52分後以6比4、7比6(6)擊敗俄羅斯幸運輸家拉希莫娃(Kamilla Rakhimova),美網首勝開胡的同時也順利晉級64強。

Iga Eeks It Out



We've gotten so used to the "Iga's Bakery" narrative around Iga Swiatek that when she looks a little human on court, some folks think the sky is falling.



It's not.



But, it WAS a little scratchy out there today as Swiatek defeats Kamilla Rakhimova, 6-4, 7-6⁶. pic.twitter.com/gfyBD5XNAQ