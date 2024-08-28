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搶7連救三個盤末點　球后斯威雅蒂奪勝闖美網64強

▲世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網首輪賽事，世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）在比賽第二盤搶7中連續挽救三個盤末點，鏖戰1小時52分後以6比4、7比6（6）擊敗俄羅斯幸運輸家拉希莫娃（Kamilla Rakhimova），美網首勝開胡的同時也順利晉級64強。

剛開賽斯威雅蒂就勢如破竹的取得4比0遙遙領先，在這期間她只丟了3 分，雙方第一次交手一度面臨一面倒的局面。隨後拉希莫娃狀態回溫展開反撲，在歷經互相破發後斯威雅蒂更勝一籌穩住局面，以6比4拿下首盤。

次盤拉希莫娃靠著出色的預判和防守，將比賽帶進自己理想的節奏，兩人在長時間的多拍來回中，拉希莫娃在4比5、斯威雅蒂的發球勝賽局中逆勢完成破發，將第二盤逼入搶7，戰況吃緊時球后斯威雅蒂頂住3比6落後的壓力，一口氣連拿5分拒絕戰線再被延長，最終球后激戰1小時52分成功直落2晉級64強。

「她打得不太快，這讓你想要加快速度，」斯威雅蒂提到對手時說，「但有時在這種情況下你不能這樣做，因為風險太大，所以我想我覺得我犯了很多錯誤，而且有時她有點挑釁」。

美網首勝開胡的斯威雅蒂64強對手將是日本小將柴原瑛菜。

關鍵字： WTA美網斯威雅蒂

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