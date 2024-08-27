克迪狂飆11K壓制龍隊嗨喊：我的狗狗們在哪呀　隊友汪汪汪相挺

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟洋投克迪27日先發對戰味全龍，投滿8局狂飆11次三振，包括7局三振強打者吉力吉撈·鞏冠。吉力吉撈因不滿好球帶、罵髒話遭驅逐出場。克迪當時捂著耳朵走下投手丘，並興奮地朝隊友大喊。他在賽後笑說：「我跟他們（隊友）說『我的兄弟們在哪呀（Where my dogs at）？』他們就汪汪汪地回應我。」

克迪在第7局對吉力吉撈．鞏冠投出本場第9K，並抓下7局最後一個出局數。吉力吉撈．鞏冠不滿好球帶大罵一聲FxxK，隨即遭主審驅逐出場。

克迪在退場後，手捂住耳朵向隊友喊了幾句話。他賽後解釋，只是向隊友說，「我的狗狗們在哪呀！」此役開轟相挺的岳政華加碼爆料，透露克迪私底下其實是嗨咖，「他就是這樣，很愛學狗叫。」

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「Where my dogs（dawgs) at？」翻譯成中文通常是，「我的兄弟們在哪裡？」或「我的夥伴們在哪裡？」克迪如此形容隊友們，他也很興奮能為球隊贏得這場勝利，「這個勝利是屬於團隊的，未來要繼續贏球，場上盡情享受、丟好球！」

事實上，克迪在8局一度投到滿壘。面對今晚最大危機，投手教練王建民喊了暫停，要他好好享受、投好球，他也聽進去教練的話，以滾地球瓦解對方攻勢。

成功守住自己製造的危機，克迪退場時興奮捶胸，變身大猩猩怒吼。他說，「 那時是想丟出關鍵球的重要時刻，威晨隊長在三壘做了很棒的守備，我們很順利解決他們。」前幾場比賽，自己在局中把球交出去讓隊友接替登板，但今晚這個重要時刻，他希望自己完成該局投球，「我想要親自完成。」

克迪表示，「我希望能自己解決掉後面的打者，不過我們牛棚裡有很棒的救援投手，我把球交出去，也代表對他們的完全信任，當然如果可以，我還是喜歡自己解決打者。」

賽後，克迪登上MVP舞台，這是他首次站上主場MVP舞台，開心扭屁股秀舞技，他直言，「我從來台灣到現在，就很期待這一刻了！」總教練平野惠一大讚，克迪今晚表現無可挑剔，對球隊做出非常大的貢獻，捕手高宇杰同樣功不可沒。

▲克迪。（圖／CPBL.TV）