運動雲

>

克迪狂飆11K壓制龍隊嗨喊：我的狗狗們在哪呀　隊友汪汪汪相挺

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟洋投克迪27日先發對戰味全龍，投滿8局狂飆11次三振，包括7局三振強打者吉力吉撈·鞏冠。吉力吉撈因不滿好球帶、罵髒話遭驅逐出場。克迪當時捂著耳朵走下投手丘，並興奮地朝隊友大喊。他在賽後笑說：「我跟他們（隊友）說『我的兄弟們在哪呀（Where my dogs at）？』他們就汪汪汪地回應我。」

克迪在第7局對吉力吉撈．鞏冠投出本場第9K，並抓下7局最後一個出局數。吉力吉撈．鞏冠不滿好球帶大罵一聲FxxK，隨即遭主審驅逐出場。

克迪在退場後，手捂住耳朵向隊友喊了幾句話。他賽後解釋，只是向隊友說，「我的狗狗們在哪呀！」此役開轟相挺的岳政華加碼爆料，透露克迪私底下其實是嗨咖，「他就是這樣，很愛學狗叫。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「Where my dogs（dawgs) at？」翻譯成中文通常是，「我的兄弟們在哪裡？」或「我的夥伴們在哪裡？」克迪如此形容隊友們，他也很興奮能為球隊贏得這場勝利，「這個勝利是屬於團隊的，未來要繼續贏球，場上盡情享受、丟好球！」

事實上，克迪在8局一度投到滿壘。面對今晚最大危機，投手教練王建民喊了暫停，要他好好享受、投好球，他也聽進去教練的話，以滾地球瓦解對方攻勢。

成功守住自己製造的危機，克迪退場時興奮捶胸，變身大猩猩怒吼。他說，「 那時是想丟出關鍵球的重要時刻，威晨隊長在三壘做了很棒的守備，我們很順利解決他們。」前幾場比賽，自己在局中把球交出去讓隊友接替登板，但今晚這個重要時刻，他希望自己完成該局投球，「我想要親自完成。」

克迪表示，「我希望能自己解決掉後面的打者，不過我們牛棚裡有很棒的救援投手，我把球交出去，也代表對他們的完全信任，當然如果可以，我還是喜歡自己解決打者。」

賽後，克迪登上MVP舞台，這是他首次站上主場MVP舞台，開心扭屁股秀舞技，他直言，「我從來台灣到現在，就很期待這一刻了！」總教練平野惠一大讚，克迪今晚表現無可挑剔，對球隊做出非常大的貢獻，捕手高宇杰同樣功不可沒。

▲▼ 。（圖

▲克迪。（圖／CPBL.TV）

關鍵字： 克迪中信兄弟洋投三振中職

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

教練很喜歡的內野變空氣 沈鈺傑無奈浪費時間：但祝福他

教練很喜歡的內野變空氣 沈鈺傑無奈浪費時間：但祝福他

快訊／艾士特被韓職挖角！兄弟宣布達成合約買斷　註冊象魔力

快訊／艾士特被韓職挖角！兄弟宣布達成合約買斷　註冊象魔力

克迪捂耳忽視吉力吉撈罵髒話　爽飆11K助兄弟1比0完封味全

克迪捂耳忽視吉力吉撈罵髒話　爽飆11K助兄弟1比0完封味全

古林睿煬留不住了嗎？統一獅樂見其成 期待出征12強再拚身價

古林睿煬留不住了嗎？統一獅樂見其成 期待出征12強再拚身價

快訊／樂天桃猿新人選秀有1人「空氣」　 30日舉行加盟儀式

快訊／樂天桃猿新人選秀有1人「空氣」　 30日舉行加盟儀式

快訊／悍將拯救戰績教練團異動！陳連宏轉任一軍打擊教練

快訊／悍將拯救戰績教練團異動！陳連宏轉任一軍打擊教練

「50轟50盜」不是夢！大谷翔平挑戰日本球員大聯盟雙紀錄

「50轟50盜」不是夢！大谷翔平挑戰日本球員大聯盟雙紀錄

處理私事期間拒領薪1.28億！經紀人說未見過　達比修有解釋

處理私事期間拒領薪1.28億！經紀人說未見過　達比修有解釋

17歲NBA狀元大熱門簽下重磅球鞋合約　他差點扳倒美國夢幻隊

17歲NBA狀元大熱門簽下重磅球鞋合約　他差點扳倒美國夢幻隊

杰戈不要了！鋒總談取捨關鍵：當下最好的選擇

杰戈不要了！鋒總談取捨關鍵：當下最好的選擇

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

熱門新聞

教練很喜歡的內野變空氣 沈鈺傑無奈浪費時間：但祝福他

快訊／艾士特被韓職挖角！兄弟宣布達成合約買斷　註冊象魔力

克迪捂耳忽視吉力吉撈罵髒話　爽飆11K助兄弟1比0完封味全

古林睿煬留不住了嗎？統一獅樂見其成 期待出征12強再拚身價

快訊／樂天桃猿新人選秀有1人「空氣」　 30日舉行加盟儀式

快訊／悍將拯救戰績教練團異動！陳連宏轉任一軍打擊教練

讀者回應

﻿

熱門新聞

1第9輪變空氣 沈鈺傑：有點浪費時間

2艾士特韓職挖角！兄弟合約買斷　註冊象魔力

3克迪捂耳忽視對手罵髒話 爽飆11K奪勝

4古林睿煬留不住？獅已有心理準備

5桃猿新人有1人「空氣」　 30日加盟

最新新聞

1克迪：我的狗狗在哪呀　隊友汪汪相挺

2「火有點上來」高國麟挨球吻後摔頭盔

3池恩齊吞K摔棒　鋒總拍頭：不要生氣

4兄弟球迷喊話　陳冠穎：有點壓力

5跨欄女神羅佩琳　拚名古屋亞運資格

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

張育成揮棒後突然傷退！　球團：左手指關節擠壓挫傷

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

雅英應援熱翻獲球迷借電扇　秒幫隊友吹風降溫超貼心♥

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366