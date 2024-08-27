約基奇、唐西奇等3人2K能力值並列第1　詹皇、柯瑞都是95

▲NBA兩歐陸巨星約基奇、唐西奇。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

知名籃球遊戲《NBA 2K25 》球員能力值出爐，金塊3屆年度MVP約基奇(Nikola Jokic)與獨行俠「金童」唐西奇(Luka Doncic)、「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)都是97並列第1，寶刀未老的兩大天王詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)則是95並列第6。

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去年率金塊奪冠的約基奇，堪稱NBA當今最具宰制力的長人，他連4年進入年度MVP決選名單，僅去年不敵七六人一哥恩比德(Joel Embiid)，這位3屆年度MVP在《NBA 2K25 》的能力值為97，與今年首度打進總冠軍賽的「金童」唐西奇、2屆MVP「字母哥」並列排行榜首位。

費城頭牌恩比德與雷霆少主「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)的能力值都是96，兩人並列第4，兩大「不老天王」詹姆斯與柯瑞皆為95，年底就要滿40歲的詹皇，依舊有如此高的能力值，顯見他難以撼動的影響力。

▲▼NBA兩大天王詹姆斯、柯瑞。（圖／路透）

在巴黎奧運成為「4金男」的杜蘭特(Kevin Durant)，則與湖人當家長人戴維斯(Anthony Davis)一樣獲得94的能力值，排行榜前10名中只有5人是美國球員。

另外值得注意的是，「法國怪物」溫班亞碼(Victor Wembanyama)雖未擠進前10名，但他91的能力值已比下灰熊一哥莫蘭特(Ja Morant)、公鹿雙星之一里拉德(Damian Lillard)、熱火「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)和今夏轉戰費城的頂尖搖擺人喬治(Paul George)等知名球星。