約基奇、唐西奇等3人2K能力值並列第1　詹皇、柯瑞都是95

知名籃球遊戲《NBA 2K25 》球員能力值出爐,金塊3屆年度MVP約基奇(Nikola Jokic)與獨行俠「金童」唐西奇(Luka Doncic)、「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)都是97並列第1,寶刀未老的兩大天王詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)則是95並列第6。

去年率金塊奪冠的約基奇,堪稱NBA當今最具宰制力的長人,他連4年進入年度MVP決選名單,僅去年不敵七六人一哥恩比德(Joel Embiid),這位3屆年度MVP在《NBA 2K25 》的能力值為97,與今年首度打進總冠軍賽的「金童」唐西奇、2屆MVP「字母哥」並列排行榜首位。

費城頭牌恩比德與雷霆少主「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)的能力值都是96,兩人並列第4,兩大「不老天王」詹姆斯與柯瑞皆為95,年底就要滿40歲的詹皇,依舊有如此高的能力值,顯見他難以撼動的影響力。

在巴黎奧運成為「4金男」的杜蘭特(Kevin Durant),則與湖人當家長人戴維斯(Anthony Davis)一樣獲得94的能力值,排行榜前10名中只有5人是美國球員。

另外值得注意的是,「法國怪物」溫班亞碼(Victor Wembanyama)雖未擠進前10名,但他91的能力值已比下灰熊一哥莫蘭特(Ja Morant)、公鹿雙星之一里拉德(Damian Lillard)、熱火「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)和今夏轉戰費城的頂尖搖擺人喬治(Paul George)等知名球星。

