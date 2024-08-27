運動雲

>

約基奇、唐西奇等3人2K能力值並列第1　詹皇、柯瑞都是95

▲▼NBA兩歐陸巨星約基奇、唐西奇私下感情超好。（圖／CFP）

▲NBA兩歐陸巨星約基奇、唐西奇。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

知名籃球遊戲《NBA 2K25 》球員能力值出爐，金塊3屆年度MVP約基奇(Nikola Jokic)與獨行俠「金童」唐西奇(Luka Doncic)、「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)都是97並列第1，寶刀未老的兩大天王詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)則是95並列第6。

▲▼NBA2K25球員能力值排行榜前10名。（圖／記者游郁香製）

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年率金塊奪冠的約基奇，堪稱NBA當今最具宰制力的長人，他連4年進入年度MVP決選名單，僅去年不敵七六人一哥恩比德(Joel Embiid)，這位3屆年度MVP在《NBA 2K25 》的能力值為97，與今年首度打進總冠軍賽的「金童」唐西奇、2屆MVP「字母哥」並列排行榜首位。

費城頭牌恩比德與雷霆少主「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)的能力值都是96，兩人並列第4，兩大「不老天王」詹姆斯與柯瑞皆為95，年底就要滿40歲的詹皇，依舊有如此高的能力值，顯見他難以撼動的影響力。

▲▼美國男籃柯瑞、詹姆斯、杜蘭特。（圖／路透）

▲▼NBA兩大天王詹姆斯、柯瑞。（圖／路透）

▲▼美國男籃柯瑞、詹姆斯、杜蘭特。（圖／路透）

在巴黎奧運成為「4金男」的杜蘭特(Kevin Durant)，則與湖人當家長人戴維斯(Anthony Davis)一樣獲得94的能力值，排行榜前10名中只有5人是美國球員。

另外值得注意的是，「法國怪物」溫班亞碼(Victor Wembanyama)雖未擠進前10名，但他91的能力值已比下灰熊一哥莫蘭特(Ja Morant)、公鹿雙星之一里拉德(Damian Lillard)、熱火「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)和今夏轉戰費城的頂尖搖擺人喬治(Paul George)等知名球星。

關鍵字： NBA約基奇金塊湖人詹姆斯詹皇勇士柯瑞

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

古林睿煬留不住了嗎？統一獅樂見其成 期待出征12強再拚身價

古林睿煬留不住了嗎？統一獅樂見其成 期待出征12強再拚身價

快訊／艾士特被韓職挖角！兄弟宣布達成合約買斷　註冊象魔力

快訊／艾士特被韓職挖角！兄弟宣布達成合約買斷　註冊象魔力

快訊／悍將拯救戰績教練團異動！陳連宏轉任一軍打擊教練

快訊／悍將拯救戰績教練團異動！陳連宏轉任一軍打擊教練

快訊／樂天桃猿新人選秀有1人「空氣」　 30日舉行加盟儀式

快訊／樂天桃猿新人選秀有1人「空氣」　 30日舉行加盟儀式

處理私事期間拒領薪1.28億！經紀人說未見過　達比修有解釋

處理私事期間拒領薪1.28億！經紀人說未見過　達比修有解釋

「50轟50盜」不是夢！大谷翔平挑戰日本球員大聯盟雙紀錄

「50轟50盜」不是夢！大谷翔平挑戰日本球員大聯盟雙紀錄

5大因素恐促柯瑞離開勇士　皮爾斯：灣區需要字母哥重返奪冠行列

5大因素恐促柯瑞離開勇士　皮爾斯：灣區需要字母哥重返奪冠行列

簡森1場比賽打2隊！大聯盟歷史首見　名人堂也收藏紀錄表

簡森1場比賽打2隊！大聯盟歷史首見　名人堂也收藏紀錄表

教練很喜歡的內野變空氣 沈鈺傑無奈浪費時間：但祝福他

教練很喜歡的內野變空氣 沈鈺傑無奈浪費時間：但祝福他

17歲NBA狀元大熱門簽下重磅球鞋合約　他差點扳倒美國夢幻隊

17歲NBA狀元大熱門簽下重磅球鞋合約　他差點扳倒美國夢幻隊

長榮班機遭雷擊畫面曝！　天空「白光一閃」尾翼被擊中

熱門新聞

古林睿煬留不住了嗎？統一獅樂見其成 期待出征12強再拚身價

快訊／艾士特被韓職挖角！兄弟宣布達成合約買斷　註冊象魔力

快訊／悍將拯救戰績教練團異動！陳連宏轉任一軍打擊教練

快訊／樂天桃猿新人選秀有1人「空氣」　 30日舉行加盟儀式

處理私事期間拒領薪1.28億！經紀人說未見過　達比修有解釋

「50轟50盜」不是夢！大谷翔平挑戰日本球員大聯盟雙紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古林睿煬留不住？獅已有心理準備

2艾士特韓職挖角！兄弟合約買斷　註冊象魔力

3悍將教練團異動！陳連宏轉任一軍打擊教練

4桃猿新人有1人「空氣」　 30日加盟

5處理私事拒領薪1.28億　達比修有回應

最新新聞

1接任高苑總教練　林樺慶：挑戰自己

2第9輪變空氣 沈鈺傑：有點浪費時間

3曹薰襄合約年　不扛一哥先求戰績好

4林佳緯報到U23餅總有重要交代

5富邦不要杰戈！鋒總談取捨關鍵

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

張育成揮棒後突然傷退！　球團：左手指關節擠壓挫傷

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

雅英應援熱翻獲球迷借電扇　秒幫隊友吹風降溫超貼心♥

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366