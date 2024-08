年僅16歲！　喬維奇直落二晉級美網64強創紀錄

▲喬維奇(Iva Jovic)。(圖/X/JJlovesTennis)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網女單首輪,來自加州的16歲美國選手喬維奇(Iva Jovic)以6比4、6比3直落二淘汰2023年曾闖進澳網半決賽的波蘭選手里內特(Magda Linette)晉級64強,成為自2000年以來在美網女子正賽中獲勝最年輕的美國人,寫下個人紀錄。

What a victory from Iva Jovic.



16 years old.



R2 of US Open pic.twitter.com/RDD3cusKnr