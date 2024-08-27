年僅16歲！　喬維奇直落二晉級美網64強創紀錄

▲喬維奇（Iva Jovic）。（圖／X／JJlovesTennis）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網女單首輪，來自加州的16歲美國選手喬維奇（Iva Jovic）以6比4、6比3直落二淘汰2023年曾闖進澳網半決賽的波蘭選手里內特（Magda Linette）晉級64強，成為自2000年以來在美網女子正賽中獲勝最年輕的美國人，寫下個人紀錄。

What a victory from Iva Jovic.



16 years old.



R2 of US Open pic.twitter.com/RDD3cusKnr [廣告]請繼續往下閱讀... August 27, 2024

「可能對於其他人來說比賽結果很讓人驚訝，但對我來說則相反，」喬維奇談到對陣前世界排名前20的選手，完場結果時說道，「我只是在開始之前就制訂了一個關於要做什麼的計劃，並沒有太多瘋狂調整的需要，因為一切進展順利，所以就堅持下去吧」。

喬維奇從小就參加過很多運動，包括足球、體操和游泳。但她更喜歡網球，並開始和姐姐一起在他們居住的公寓樓上建造的球場上學習網球，「我想盡我所能，」喬維奇在後面的採訪中補充這點，「老實說，每天都變得更好，繼續努力，我走在一條很好的道路上，但還有很多事情要做」。

▲喬維奇（Iva Jovic）。（圖／X／JJlovesTennis）



除此之外，喬維奇還贏得美國網球協會女子18歲組全國冠軍，從而獲得了進入正賽的外卡，她還與格蘭特（Tyra Grant）搭檔贏得溫網青年賽女雙冠軍以及法網青少年組女雙亞軍。