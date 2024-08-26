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台灣小將淚灑威廉波特　美國球員暖心擁抱網友大讚運動家精神

▲▼美國佛州球員暖心安慰台灣小將。（圖／路透）

▲美國佛州球員暖心安慰台灣小將。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

LLB世界少棒聯盟26日進行冠軍戰，龜山國小少棒隊在延長賽因再見失誤不敵美國佛州，勝利瞬間，美國小將慶祝之餘，還暖心地抱住台灣小將給予安慰，獲得網友大讚。

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兩隊激戰到延長7局結束難分勝負，關鍵8局下採取突破僵局制，亞歷山大（Hunter Alexander）執行短打，台灣小將守備處理不及，讓跑者攻下超前分。

亞歷山大賽後訪問表示，「我只是想著，『留在界內』、『留在界內』」接著告訴自己，「衝啊！」看到隊友滑回本壘，其他人也開始從休息室衝出來擁抱他，讓他直呼，「感覺超棒的！」

美國隊拿下勝利瞬間，台灣小將都難過得掉淚，蹲坐在地上，美國佛州身材魁武的Teraj Alexander抱著流淚的台灣球員，其他球員及教練也紛紛上前擁抱台灣小將給予鼓勵。有網友在X分享這段影片說，「向Teraj Alexander致敬，他展現出運動家精神。」有網友說，「到他們短暫慶祝後擁抱對手，很有同理心，也很有運動家精神。」

▲▼龜山少棒球員淚灑美國威廉波特球場 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼龜山少棒球員淚灑美國威廉波特球場 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼龜山少棒球員淚灑美國威廉波特球場 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 冠軍戰少棒運動家精神網友讚賞慰問

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