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失去平衡還能單手撈逆轉轟！　道奇主帥對大谷翔平稱讚不已

實習記者李立祥／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平今（25日）在對戰光芒的比賽中，於第3打席敲出逆轉2分砲，同時也是本季第41轟，持續往單季「50轟50盜」紀錄邁進。雖然道奇最終在延長賽不敵光芒，但大谷當時敲出的全壘打，讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）稱讚不已。

大谷5局下迎來本場第3打席，1好2壞的情況下面對偏低球路出手，重心失去平衡讓他只能「單手撈球」，結果成為逆轉2分砲，這發全壘打飛行距離僅338英尺是大谷本季「最短轟」。賽後，總教練羅伯斯談到大谷這發全壘打，「這不是1顆速球，是1個相當好的擊球，球的位置在好球帶下方，他能反應過來並擊中這種球，這說明了他目前的狀態，這是一個非常困難的擊球，但他打得非常好。」

同時，總教練羅伯斯也稱讚道奇打線今天的發揮，「顯而易見的，翔平一直在展現出色的棒球技術，貝茲（Mookie Betts）關鍵時刻打出重要的安打，至於弗里曼（Freddie Freeman）儘管手指有傷，但他也沒有找藉口，而是努力克服挑戰，每個人都在積極作戰。」

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大谷昨天以出賽126場達成單季「40轟40盜」，成為大聯盟史上最快，今天又馬上敲出本季第41轟，持續往單季「50轟50盜」紀錄前進。

▲大谷翔平本季第41轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平本季第41轟。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球道奇大谷翔平

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