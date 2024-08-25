台灣少棒爭28年來威廉波特首冠對手出爐　交手美國組冠軍佛州

▲龜山少棒奪威廉波特少棒冠軍戰門票。（圖／龜山少棒粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

LLB世界少棒聯盟由龜山國小代表亞太區出戰世界賽，睽違15年勇奪世界大賽冠軍賽門票。對手稍早出爐，將與美國組冠軍隊美東南區代表佛羅里達州爭取冠軍榮譽，挑戰台灣28年來首冠。

龜山國小去年就差一勝晉級世界大賽冠軍戰，今年捲土重來。由王牌投手賴承希領軍，一路過關斬將，屢屢用三振化解危機，率隊叩關世界大賽冠軍戰。本屆賽事賴承希合計14局奪31K。

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美國組冠軍戰同樣精彩，由美東南區代表（佛州）迎戰美西南區代表（德州）。佛州在5比7落後的情況下，於6局上演出大逆轉。單局3支安打灌進5分，勝利打點來自Luis Calo所掃出的二壘安打，進帳超前2分，最終以10比7獲勝。

佛州曾在預賽不敵德州，從敗部復活到此戰甜蜜復仇。這場比賽的致勝英雄Luis Calo在本屆賽事打擊率3成，貢獻3打點。Christopher Chikodroff打擊率高達5成、Teraj Alexander也相當火燙，打擊率達.417。Jacob Bibaud累計7安打全隊最多，James Feliciano和Ｇarrett Rohozen都曾轟過2發全壘打，都是不容小覷的打者。

台灣前次奪冠得追溯至1996年的高雄市復興國小，但隔年就因故退出，直到2003年才重返威廉波特，曾在2009年闖冠軍戰，但以亞軍作收，今年有望挑戰第18座冠軍，冠軍戰將於26日凌晨3點登場。

