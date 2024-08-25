昨達成40轟40盜壯舉！　大谷翔平今首度重返投手丘練投

Shohei Ohtani last night, 40/40.



Today, throwing off a mound for the first time since elbow surgery ???? pic.twitter.com/jjQtSCqZkF — MLB (@MLB) August 25, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平昨天（24日）達成史上最速單季「40轟40盜」，隔天就站上投手丘練投，同時也是手術後首度回到投手丘，觀眾也給他熱烈掌聲，並送上「MVP」呼聲。

根據日媒《Sponichi Annex》報導，大谷翔平先在平地進行長距離投球練習，隨後進到牛棚投手丘練投，使用四縫線速球、二縫線快速球和卡特球，向捕手投了10球，距離恢復「二刀流」更進一步。

整個賽季以來，大谷翔平一直進行階段性投球訓練，直到這次才首度登上牛棚投手丘練投。他上季以「投手大谷」為天使先發23場，拿下10勝5敗、防禦率3.14，132局投球中拿到167次三振，季末因右手肘因尺側副韌帶（UCL）撕裂進行手術。

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大谷翔平昨天達成「40轟40盜」，僅用126場比賽就完成這項壯舉，刷新2006年索里亞諾（Alfonso Soriano）所創下的147場紀錄。

▲大谷翔平練投。（圖／達志影像／美聯社）