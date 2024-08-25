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快訊／賴承希飆12K奪勝！台灣睽違15年闖威廉波特少棒冠軍戰

▲桃園市龜山國小代表台灣參加威廉波特世界少棒。（圖／龜山國小少棒隊粉絲團）

▲桃園市龜山國小代表台灣參加威廉波特世界少棒。（圖／龜山國小少棒隊粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

LLB世界少棒聯盟25日（台灣時間）凌晨進行國際組冠軍戰，由龜山國小代表亞太區與拉丁美洲代表委內瑞拉交手，王牌投手賴承希先發5.1局狂飆12K，以4比1獲勝，拿下國際組冠軍，睽違15年再闖世界大賽冠軍戰，將與美國組冠軍爭奪世界大賽冠軍金盃。

台灣打線面對委內瑞拉先發投手葉培茲（Luis Yepez），首局邱唯喆、邱治愷都選到保送，跑者利用余家睿高飛犧牲打攻佔三壘，這時靠著投手暴投攻下第1分。

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台灣小將3局上又連續從葉培茲手中選到3保送，攻佔滿壘時，委內瑞拉換第二任投手，再靠余家睿選到保送擠回1分，這時又靠暴投得分，拉開至3比0。4局上陳泊瑋安打開路，邱唯喆擊出中外野飛球，對方發生接球失誤，跑者一口氣跑回本壘得分，取得4比0領先。

賴承希擔任先發投手，首局第一打席遭到葉培茲敲安打，並利用短打推進到二壘，賴承希回穩連續飆2K化解危機。賴承希第2局演出3上3下，其中包含2K，第3局則是連續3次三振。4局上先飆三振取得出局數後，因隊友失誤讓對方上壘，隨後再連飆2K。

賴承希在5局上被敲出安打，這時總教練李政達喊暫停，透過麥克風可以聽到他告訴賴承希，他投得很好，是少棒階段最後一次當投手，一顆、一顆專注投球，也鼓勵內野手多幫助投手守住每一顆球。暫停過後，賴承希馬上飆三振，並製造滾地球中斷對方攻勢。

賴承希最後6局下先投保送，隨後飆三振，但之後被敲二壘安打，這時他投滿用球數強制退場，留下二、三壘跑者，交給邱唯喆接替，製造滾地球，對方趁傳攻下1分，再以滾地球化解危機。

賴承希主投5.1局，僅被敲3安打，奪12K，有1次保送，失1分，本屆賽事合計14局，累計31K，表現相當亮眼。台灣全場僅3安打，對方奉送8保送給予得分機會。

上次台灣闖進世界大賽冠軍戰已經是2009年，當時也是由李政達教練帶領龜山國小，最後以亞軍作收，該屆陣容有瑪仕革斯・俄霸律尼（原名歐晉，味全龍）、宋文華（統一獅）及高宇杰（中信兄弟）等目前在中職發展的球員。

近兩屆世界少棒聯盟賽事，台灣都在國際組冠軍戰失利，最後以季軍作收，今年則是突破佳績。過去台灣拿過17座冠軍，前次奪冠為1996年的高雄市復興國小，但隔年就因故退出，直到2003年才重返威廉波特，今年有望挑戰第18座冠軍。

關鍵字： 台灣少棒龜山國小冠軍威廉波特

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