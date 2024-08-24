U23首戰抗韓誰先發？最快下週定案　情蒐韓職強力打者多

▲伍立辰 。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／新北報導

U23中華隊正在如火如荼地備戰U23世界盃，9月6日首戰將對決韓國隊。先發人選逐漸浮現，但最終決定要等到下周才會定案。

中華隊已排定本屆U23世界盃的先發輪值人選，包括黃子豪、張峻瑋、伍立辰、陳冠穎及沙子宸。呂昱廷與陳品宏將扛長中繼，至於黃仲翔、王宇傑、尹柏淮則安排在第6、7局的投球任務。周宗志透露：「王宇傑很穩定，速度、控球都很不錯，讓隊友有穩定軍心的感覺。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

唯一旅外的沙子宸預計8月底才報到，他的角色要等他抵達後才能決定。周宗志說：「比賽是連續進行的，我們會視情況安排投手的調度，沙子宸及曾家輝也不排除被安排到先發。」

首戰對韓國必須搶勝，談到抗韓先發投手人選，周宗志表示：「若以去美國的表現來看，張峻瑋、黃子豪都是可以考慮的人選，但目前伍立宸的狀況也不錯。距離首戰還有一段時間，會等到下周與U18中華隊的最後兩場練習賽結束後，再與總教練討論決定。」

韓國隊由16位韓職選手及8位大學選手組成，周宗志說，「根據目前收到的情蒐資料和影片，他們有很多強力打者，揮空率也滿高的，我們的投手必須要減少失投球。」

▲U23世界盃投手張峻瑋。（圖／中華棒協提供）