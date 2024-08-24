雷蒙恩快來了！許皓程：會讓他好好展現自己的天賦

▲台新戰神選秀狀元雷蒙恩。（圖／記者林敬旻攝）

記者簡名杉／台北報導

台新戰神今(24)日於夏季聯賽交手中信特攻，新賽季球隊大搬風，加入許多新球員的戰神，最終以87比78拿下勝利，但比賽中卻不見選秀狀元雷蒙恩的身影，戰神主帥許皓程透露，雷蒙恩因為還有一些學校的事物需要處理，所以先前留在美國訓練，近日就會加入球隊，而對於雷蒙恩的養成，許皓程則說會讓他好好展現自己的天賦，盡量發揮自己的優點。

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▲台新戰神主帥許皓程。（圖／T1職籃提供）

新成員加入首戰告捷，許皓程說，其實新成員加入到現在，球隊還沒有展開正式的團隊訓練，目前主要注重球員們默契上的配合，也希望能展現台新的文化，希望球員們展現更多活力、透過溝通解決場上問題。

雖然不少新成員此役就加入球隊征戰，但雷蒙恩、江均兩位新秀，一位尚未返台、一位則加入新秀聯隊參與跨聯盟賽事，許皓程表示不擔心兩人跟球隊的配合，他指出兩人都知道球隊的訓練系統及模式，剩下的會在開季前慢慢磨合。

關於目前雷蒙恩的狀況，許皓程透露他因為還有學校的事情要處理，所以先前留在美國訓練，近日就會回到台灣加入球隊，對於雷蒙恩新賽季的球隊定位，許皓程說，「他的生理條件跟天賦就是他的最大優點，所以我們一開始並不會給他太多設定，只希望他上了球場後能展現出他自己的自信，先享受比賽。」