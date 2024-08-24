運動雲

>

大谷與法官最佳球員之爭？　道奇主帥羅伯斯笑答：一定是翔平

▲大谷翔平與主帥羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／路透）

▲大谷翔平與主帥羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇24日與坦帕灣光芒一戰中，當家球星大谷翔平在9下2出局時轟出一發一棒定江山的再見滿貫砲率隊奪勝，而稍早洋基與落磯交手時，重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季雄霸大聯盟的第49轟，對於兩人目前「最強球員」之爭，道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）力挺自家子弟兵。

今天大谷翔平以再見滿貫砲達成「40轟、40盜」，為史上第6人、日本第1人，戲劇性的比賽結果也讓總教練羅伯斯嘖嘖稱奇，「他絕對以戲劇性而聞名，這是我會記住很長一段時間、甚至一輩子的事情。」羅伯斯說道，「這是一個多麼美好的夜晚結束方式啊，只要他穿上那件制服，他就很危險」。

而羅伯斯接著表示，「我並沒有預料到他會打出全壘打，只希望他能擊出安打來贏下比賽，當翔平下半身保持穩定時，就能更準確觀察投手的球路，他是最棒的」。

「關於今年最強球員之爭，顯然賈吉也在討論名單內，但是夥計，我會選擇翔平」，羅伯斯笑著說道。

大谷翔平40轟、40盜花的時間是第126場出賽，打破名將索里安諾（Alfonso Soriano）在2006年以147場比賽達標的速度，史上最速，「能夠在家鄉觀眾面前做到這一點對我來說意義重大」，大谷表示。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／大谷翔平再見滿貫砲！締造史上最速「40轟、40盜」

快訊／大谷翔平再見滿貫砲！締造史上最速「40轟、40盜」

戴資穎膝傷放棄日本羽球賽4強　將返台接受檢查治療

戴資穎膝傷放棄日本羽球賽4強　將返台接受檢查治療

神劇本！大谷翔平生涯首發再見滿貫砲寫歷史：最美好回憶

神劇本！大谷翔平生涯首發再見滿貫砲寫歷史：最美好回憶

「不能睡飽覺了！」　林書豪成新手爸爸！發文報喜訊

「不能睡飽覺了！」　林書豪成新手爸爸！發文報喜訊

柯瑞「移除勇士」轉發自己穿湖人球衣照片？　真相曝光

柯瑞「移除勇士」轉發自己穿湖人球衣照片？　真相曝光

快訊／薑是老的辣！周天成再勝奈良岡功大進軍日本賽決賽

快訊／薑是老的辣！周天成再勝奈良岡功大進軍日本賽決賽

大谷翔平再見轟球遭希瑞丟回觀眾席　道奇官方急尋

大谷翔平再見轟球遭希瑞丟回觀眾席　道奇官方急尋

快訊／U15中華隊2比8不敵波多黎各　下一戰對哥倫比亞搶勝拚晉級

快訊／U15中華隊2比8不敵波多黎各　下一戰對哥倫比亞搶勝拚晉級

快訊／楊博軒、胡綾芳擊退日本2屆奧運銅牌　勇闖日本賽混雙4強

快訊／楊博軒、胡綾芳擊退日本2屆奧運銅牌　勇闖日本賽混雙4強

威廉波特少棒台灣國際組冠軍對手出爐　力拚委內瑞拉爭決賽資格

威廉波特少棒台灣國際組冠軍對手出爐　力拚委內瑞拉爭決賽資格

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

熱門新聞

快訊／大谷翔平再見滿貫砲！締造史上最速「40轟、40盜」

戴資穎膝傷放棄日本羽球賽4強　將返台接受檢查治療

神劇本！大谷翔平生涯首發再見滿貫砲寫歷史：最美好回憶

「不能睡飽覺了！」　林書豪成新手爸爸！發文報喜訊

柯瑞「移除勇士」轉發自己穿湖人球衣照片？　真相曝光

快訊／薑是老的辣！周天成再勝奈良岡功大進軍日本賽決賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平再見滿貫砲「40轟、40盜」

2戴資穎膝傷放棄日本羽球賽4強

3再見滿貫砲！大谷翔平：最美好回憶

4林書豪成新手爸爸！發文報喜訊

5柯瑞移除勇士轉發穿湖人球衣照？真相曝

最新新聞

1許皓程：會讓雷蒙恩好好展現自己的天賦

2桑坦德八下夯滿貫砲助金鶯逆轉太空人

3羅伯斯表示大谷翔平是今年最佳球員

4快訊／台灣混雙楊博軒、胡綾芳止步日本賽4強

5球王辛納禁藥疑雲後首度發聲

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

#邊荷律 濕身大跳「三振舞」 不愧是前起亞虎啦啦隊隊長！

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

陳金鋒：比賽結果最後一刻才知道　富藍戈表現OK啦

金門之子李洋為統一獅開球　搭車繞場送簽名球粉絲超嗨

張育成再見三分砲拯救悍將　讚賞對手膽量：謝謝他沒閃我

IKEA「1夯品」4分鐘被搶光！　一群人奔跑搶買畫面曝...他傻眼

聰明鼠挖掘神祕通道！　輕鬆破解開蓋鑽到隔壁

國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

長輩們說找伴侶別太帥　她翻祖母結婚照超問號
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366