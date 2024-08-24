大谷與法官最佳球員之爭？　道奇主帥羅伯斯笑答：一定是翔平

▲大谷翔平與主帥羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇24日與坦帕灣光芒一戰中，當家球星大谷翔平在9下2出局時轟出一發一棒定江山的再見滿貫砲率隊奪勝，而稍早洋基與落磯交手時，重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季雄霸大聯盟的第49轟，對於兩人目前「最強球員」之爭，道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）力挺自家子弟兵。

Tonight’s Photo of the Game presented by Daiso. pic.twitter.com/f1O1vK6dvA [廣告]請繼續往下閱讀... August 24, 2024

今天大谷翔平以再見滿貫砲達成「40轟、40盜」，為史上第6人、日本第1人，戲劇性的比賽結果也讓總教練羅伯斯嘖嘖稱奇，「他絕對以戲劇性而聞名，這是我會記住很長一段時間、甚至一輩子的事情。」羅伯斯說道，「這是一個多麼美好的夜晚結束方式啊，只要他穿上那件制服，他就很危險」。

SHOHEI OHTANI WITH A WALK-OFF GRAND SLAM TO BECOME THE FIRST DODGER IN FRANCHISE HISTORY TO JOIN THE 40/40 CLUB. pic.twitter.com/VvRxCYbaS1 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 24, 2024

而羅伯斯接著表示，「我並沒有預料到他會打出全壘打，只希望他能擊出安打來贏下比賽，當翔平下半身保持穩定時，就能更準確觀察投手的球路，他是最棒的」。

「關於今年最強球員之爭，顯然賈吉也在討論名單內，但是夥計，我會選擇翔平」，羅伯斯笑著說道。

Don't talk about history. Sho 'em. pic.twitter.com/ym6u296vTo — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 24, 2024

大谷翔平40轟、40盜花的時間是第126場出賽，打破名將索里安諾（Alfonso Soriano）在2006年以147場比賽達標的速度，史上最速，「能夠在家鄉觀眾面前做到這一點對我來說意義重大」，大谷表示。