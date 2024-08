大谷與法官最佳球員之爭？　道奇主帥羅伯斯笑答：一定是翔平

▲大谷翔平與主帥羅伯斯(Dave Roberts)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇24日與坦帕灣光芒一戰中,當家球星大谷翔平在9下2出局時轟出一發一棒定江山的再見滿貫砲率隊奪勝,而稍早洋基與落磯交手時,重砲「法官」賈吉(Aaron Judge)敲出本季雄霸大聯盟的第49轟,對於兩人目前「最強球員」之爭,道奇主帥羅伯斯(Dave Roberts)力挺自家子弟兵。

Tonight’s Photo of the Game presented by Daiso. pic.twitter.com/f1O1vK6dvA

今天大谷翔平以再見滿貫砲達成「40轟、40盜」,為史上第6人、日本第1人,戲劇性的比賽結果也讓總教練羅伯斯嘖嘖稱奇,「他絕對以戲劇性而聞名,這是我會記住很長一段時間、甚至一輩子的事情。」羅伯斯說道,「這是一個多麼美好的夜晚結束方式啊,只要他穿上那件制服,他就很危險」。

SHOHEI OHTANI WITH A WALK-OFF GRAND SLAM TO BECOME THE FIRST DODGER IN FRANCHISE HISTORY TO JOIN THE 40/40 CLUB. pic.twitter.com/VvRxCYbaS1