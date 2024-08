大谷翔平史詩級再見轟　主帥羅伯斯：可以記一輩子的事情

▲大谷翔平。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇24日與坦帕灣光芒一戰中,當家球星大谷翔平在9下2出局時轟出一發一棒定江山的再見滿貫砲,賽後大谷翔平不但達成「40轟、40盜」,史上第6人、日本第1人,也讓主帥羅伯斯(Dave Roberts)意難平,更是直呼一輩子都忘不了。

40/40 for SHOHEI ‼️



Ohtani hits a walk-off Grand Slam to beat the Rays and join the elusive club.



(via @MLB)

pic.twitter.com/t029hLUCXE