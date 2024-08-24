大谷翔平史詩級再見轟　主帥羅伯斯：可以記一輩子的事情

▲大谷翔平。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇24日與坦帕灣光芒一戰中，當家球星大谷翔平在9下2出局時轟出一發一棒定江山的再見滿貫砲，賽後大谷翔平不但達成「40轟、40盜」，史上第6人、日本第1人，也讓主帥羅伯斯（Dave Roberts）意難平，更是直呼一輩子都忘不了。

40/40 for SHOHEI ‼️



Ohtani hits a walk-off Grand Slam to beat the Rays and join the elusive club.



(via @MLB)

pic.twitter.com/t029hLUCXE [廣告]請繼續往下閱讀... August 24, 2024

9局下半，道奇史密斯（Will Smith）觸身球保送，艾德曼（Tommy Edman）掃出安打攻佔得點圈，緊接著蒙西（Max Muncy）靠保送攻佔滿壘，最後大谷翔平轟出再見滿貫砲，率領球隊以7比3獲勝。

「這是我生涯最難忘的時刻之一，我希望我能做更多的事情來創造難忘的時刻，」大谷賽後透過翻譯受訪時說道，「說實話，我真的很高興，但最重要的是，我們今天能夠獲勝，我非常榮幸能夠成為這段歷史的一部份」。

That's 40 stolen bases for Shohei Ohtani! pic.twitter.com/mVOURPmD2a — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 24, 2024

戲劇性的比賽結果也讓總教練羅伯斯嘖嘖稱奇，「他絕對以戲劇性而聞名，這是我會記住很長一段時間、甚至一輩子的事情。」羅伯斯說道，「這是一個多麼美好的夜晚結束方式啊，只要他穿上那件制服，他就很危險」。