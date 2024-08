桑坦德八下轟滿貫一棒定江山　金鶯逆轉太空人奪勝

▲桑坦德(Anthony Santander)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

金鶯今天(24日)在主場交手強敵太空人,比賽前段一直處於落後的金鶯在8局下半迎來轉機,桑坦德(Anthony Santander)在無人出局滿壘的時候轟出一發石破天驚的滿貫彈,幫助球隊將比分從2比5落後反超至6比5領先,終場金鶯就以7比5收下比賽,主場贏得逆轉勝。

