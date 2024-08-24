桑坦德八下轟滿貫一棒定江山　金鶯逆轉太空人奪勝

▲桑坦德（Anthony Santander）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

金鶯今天（24日）在主場交手強敵太空人，比賽前段一直處於落後的金鶯在8局下半迎來轉機，桑坦德（Anthony Santander）在無人出局滿壘的時候轟出一發石破天驚的滿貫彈，幫助球隊將比分從2比5落後反超至6比5領先，終場金鶯就以7比5收下比賽，主場贏得逆轉勝。

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前7局金鶯團隊僅敲出三支安打並以2比5陷入三分落後，但他們成功在8下迎來反撲，考瑟（Colton Cowser）與拉契曼（Adley Rutschman）連續安打，隨後韓德森（Gunnar Henderson）靠著失誤上壘，下一棒桑坦德咬中太空人後援B.阿布瑞尤（Bryan Abreu）一顆偏高的98英里速球，一棒扛出右外野大牆形成超前比數的滿貫砲，賽季第38轟，金鶯6比5領先。

此時金鶯攻勢還沒結束，史雷特（Austin Slater）打出安打後烏里亞斯（Ramon Urias）再補上一支三壘安打，幫助球隊將領先優勢擴大至7比5。9上太空人逆轉無果後終場金鶯就以7比5收下比賽，主場贏得逆轉勝。

「我很高興球迷們留在這樣的比賽中繼續支持我們，」桑坦德賽後說道，「過去幾週我們遇到了一些戰績上的起伏不定，這對我們來說是一個很大的打擊，這場逆轉勝則正式提醒了我們是誰」。

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「我希望他打的是1-6-3雙殺，」太空人主帥埃斯帕達（Joe Espada）賽後苦笑地說道，「但他接管比賽了，在我看來，我們必須翻過這一頁，刷新這一頁，為明天做好準備」。