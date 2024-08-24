同場賽事一人兩隊皆出場？　簡森將創史上首見驚奇紀錄

▲簡森（Danny Jansen）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

MLB將在台灣時間8月26日於芬威球場寫下一個奇特歷史。目前為波士頓紅襪隊一員的捕手簡森（Danny Jansen），將成為史上首位在同一場比賽中為兩支球隊出賽的球員。

Danny Jansen will become the first player to play for both teams in one MLB game when the Red Sox resume a game against his old team, the Blue Jays, on Monday



The game was suspended when he was hitting, so he will catch against his own pinch-hitter



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6月26日，當時紅襪在芬威主場迎戰多倫多藍鳥，比賽進行到2局上半輪到簡森打擊，結果比賽因雨延賽，隨後裁定保留比賽至8月26日雙方同場地再戰。

簡森那場比賽的身份是藍鳥隊捕手，藍鳥是簡森長期效力的球隊，但他在交易截止日前被藍鳥交易至紅襪，7月27日以後便改穿紅襪球衣。保留比賽將從當時比賽中斷時的戰況打起，輪到簡森打擊，但因為簡森已經轉隊到對面球隊，藍鳥到時只能換代打。

Danny Jansen will make MLB history on Monday



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而這種情況也完全符合規則，根據規則所述，「延賽比賽應在原比賽暫停的確切地點恢復進行，延賽比賽的完成是對原比賽的延續。雙方球隊的陣容和打擊順序應與暫停時的陣容和打擊順序完全相同，但需符合替補規則，任何球員可以在暫停前與未參加比賽的球員替換，在暫停前被替換下場的球員不得重新加入陣容，未參加比賽時未屬於球隊的球員可以作為替補使用，即使他取代的是已被替換出場且不再具備資格的球員」。

這條規則很明確，由於簡森在6月26日比賽暫停前並未屬於紅襪隊，因此他有資格在8月26日的補賽中作為替補進場，這與他當時在對方球隊陣容中無關，在這場比賽中為藍鳥隊和紅襪隊出賽完全符合規則。