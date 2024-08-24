羽球「最美女雙」止步八強　志田千陽：本來有機會贏..

▲日本羽球「最正女雙」志田千陽、松山奈未。（圖／X／Sponichi_Photo）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024日本羽球公開賽女雙8強，日本「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合以25比23、 19比21、18比21三局遭同國好手岩永鈴／中西貴映逆轉吞敗止步8強。比賽結束後志田千陽也在社群發洩心聲，並直言「我們本來有機會贏下比賽，但很抱歉最後沒能回應大家的支持」。

首局比賽打的難分難解，志田千陽、松山奈未組合儘管在19比20時被對手先拿到局點，但志田千陽憑藉著一次扣殺將比分追平，最終以25比23率先搶下第一局。

次局志田、松山組合沒能保持早期建立的領先優勢，以19比21不敵岩永鈴、中西貴映組合。第三局戰況急轉直下，一開始志田、松山組合就連丟7分，儘管後來她們連得5分展現韌性，但終場還是以18比21再丟一局，無奈吞敗。

志田賽後回顧比賽時說道：「第一局和第二局其實都有機會贏，但一些小失誤讓我們錯失良機，最後一局（第三局）身體狀況確實有些吃力」。

從巴黎奧運開始積累的身心疲憊也對她們產生了影響，松山奈未更因為腹痛，賽後並未接受採訪。

志田千陽也在她個人社群上撰文寫道：「非常感謝大家對日本公開賽的關注，很抱歉沒能回應大家的支持，但在大家的熱情聲援中，能參加比賽的我感到很開心」，隨後補充道：「我會好好調整，努力重返賽場，謝謝大家！」

雖然未能在凱旋賽中奪冠感到遺憾，但志田最後仍表示：「我們已經盡力了，但還是輸了，奧運結束後，越來越多的人認識了我們，我們會好好休息，下次在日本比賽時，希望能展現更成長的樣子」。

接下來她們預計將參加8月27日開打的韓國公開賽。