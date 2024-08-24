羽球「最美女雙」止步八強　志田千陽：本來有機會贏..

▲日本羽球「最正女雙」志田千陽、松山奈未。（圖／X／Sponichi_Photo）
實習記者胡冠辰／綜合報導
2024日本羽球公開賽女雙8強，日本「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合以25比23、 19比21、18比21三局遭同國好手岩永鈴／中西貴映逆轉吞敗止步8強。比賽結束後志田千陽也在社群發洩心聲，並直言「我們本來有機會贏下比賽，但很抱歉最後沒能回應大家的支持」。
23日、 #バドミントン #ダイハツジャパンオープン 4日目
女子ダブルス準々決勝、#パリ五輪 銅メダルの #松山奈未 ・ #志田千陽 組は #岩永鈴 ・ #中西貴映 組と対戦し敗れました（東京・金田翔撮影）#シダマツ pic.twitter.com/JWfszu6BJ0— 北海道新聞写真映像部 (@photo_doshin) August 23, 2024[廣告]請繼續往下閱讀...
首局比賽打的難分難解，志田千陽、松山奈未組合儘管在19比20時被對手先拿到局點，但志田千陽憑藉著一次扣殺將比分追平，最終以25比23率先搶下第一局。
次局志田、松山組合沒能保持早期建立的領先優勢，以19比21不敵岩永鈴、中西貴映組合。第三局戰況急轉直下，一開始志田、松山組合就連丟7分，儘管後來她們連得5分展現韌性，但終場還是以18比21再丟一局，無奈吞敗。
【ダイハツジャパンオープン2024】— ダイハツジャパンオープン (@DJO_badminton) August 23, 2024
女子ダブルス 準々決勝
????????日本選手対決！
志田千陽／松山奈未 VS 岩永鈴／中西貴映
大歓声の中、勝利したのは岩永＆中西ペア！#シダマツ #志田千陽 #松山奈未 #岩永鈴 #中西貴映#バドミントン #ジャパンオープン #BIRDJAPAN pic.twitter.com/cELeLXwwqZ
志田賽後回顧比賽時說道：「第一局和第二局其實都有機會贏，但一些小失誤讓我們錯失良機，最後一局（第三局）身體狀況確實有些吃力」。
從巴黎奧運開始積累的身心疲憊也對她們產生了影響，松山奈未更因為腹痛，賽後並未接受採訪。
ペアの緊急事態もすぐさま対応 激戦後の松山奈未が体調崩すも志田千陽が徹底フォロー(日テレNEWS NNN)#Yahooニュースhttps://t.co/YFOD6ScW93— ミネエスタ (@crimson_575) August 24, 2024
志田千陽也在她個人社群上撰文寫道：「非常感謝大家對日本公開賽的關注，很抱歉沒能回應大家的支持，但在大家的熱情聲援中，能參加比賽的我感到很開心」，隨後補充道：「我會好好調整，努力重返賽場，謝謝大家！」
雖然未能在凱旋賽中奪冠感到遺憾，但志田最後仍表示：「我們已經盡力了，但還是輸了，奧運結束後，越來越多的人認識了我們，我們會好好休息，下次在日本比賽時，希望能展現更成長的樣子」。
接下來她們預計將參加8月27日開打的韓國公開賽。
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