快訊／U15中華隊2比8不敵波多黎各　下一戰對哥倫比亞搶勝拚晉級

▲U15中華隊 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

U15世界盃中華隊23日以2比8不敵波多黎各，複賽戰績來到2勝2敗。雖然中途靠打線串連攻下2分，但始終無法逆轉劣勢。接下來的關鍵之戰面對哥倫比亞，中華隊必須全力爭勝，力拼晉級冠軍戰。

中華隊今天由余念孝先發，但一開局便遇亂流。他上場後接連投出兩次保送，在一出局後又被敲出安打，失掉1分。

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中華隊隨即換上吳昊翔，同樣無法穩住局面，連續投出兩次四壞球保送，讓對手再得1分，無人出局、留下滿壘情況下退場。

接下來由吳壬睿登板，他面對首位打者依然投出保送，對手再擠回1分；隨後接連被敲出兩支安打，失掉2分，最後靠一記飛球才終於抓下第3個出局數。

吳壬睿總計後援3.2局失1分，及時控制住局面，而莊子濬後援2局飆出4次三振，未讓對手再得分。

牛棚投手成功壓制對手避免進一步擴大傷害，第6局終於等到打線支援。楊曜丞、羅師騁、許育傑的接連安打，加上對手失誤，幫助中華隊攻下2分，打破得分荒。

莊子濬第7局續投，但中華隊再度陷入險境。他先是保送首名打者，隨後面對第二棒投出滾地球，卻因游擊手失誤讓波多黎各攻佔一、三壘。對手接著靠高飛犧牲打與安打連續得分，再添2分。

此時中華隊換上第4任投手王浚豪登板，他成功鎮住局面，終於斷絕波多黎各的攻勢。下半局，中華隊最後攻勢機會，2出局後王浚豪擊出安打，再盜上二壘，但下一棒楊曜丞遭到再見三振。

中華隊帶預賽1勝進複賽，今天敗給波多黎各之後，複賽成績是2勝2敗。下一場對哥倫比亞之戰，中華隊必須全力搶勝，拚晉級冠軍戰機會，兩隊預計是25日早上8時30分（台灣時間）交手。