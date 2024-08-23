威廉波特少棒台灣國際組冠軍對手出爐　力拚委內瑞拉爭決賽資格

▲龜山國小代表台灣第4度參加威廉波特世界少棒錦標賽，並挺進國際組冠軍戰 。（圖／截自龜山國小粉絲團）

實習記者李立祥／綜合報導

2024威廉波特世界少棒錦標賽進入尾聲，桃園市龜山國小代表的台灣隊在國際組冠軍的對手出爐，就是今天（23日）擊敗日本隊拿到國際組敗部冠軍的委內瑞拉，龜山國小將與委內瑞拉在台灣時間26日凌晨0時30分進行國際組冠軍戰，挑戰睽違15年再度打進威廉波特少棒世界冠軍戰。

委內瑞拉隊的勝利充滿了戲劇性，此前日本隊曾擊敗委內瑞拉隊，但本場比賽再度對決，委內瑞拉隊屢屢化解危機，特別是日本隊在第6局二出局且二、三壘有人時，有望一棒將比分追平甚至逆轉，戰況非常緊張，但日本最終敲出中右外野飛球成為最後1個出局，委內瑞拉以3比2擊敗日本，這也是委內瑞拉隊自2000年以來首次挺進國際組冠軍賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

VENEZUELA DEFEATS JAPAN TO ADVANCE TO ITS FIRST INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP SINCE 2000 ???? pic.twitter.com/r6sGTc5MTb — ESPN (@espn) August 22, 2024

代表台灣的桃園市龜山國小少棒今年在國際組賽事，連續擊敗加拿大、澳洲、古巴及日本，挺進到國際組勝部冠軍戰，將與代表拉丁美洲的委內瑞拉交手，勝隊可以闖進威廉波特世界少棒賽的世界冠軍戰。而台灣上一次打進威廉波特少棒世界冠軍戰是2009年桃園龜山少棒，當年拿到第2名，成員有宋文華、歐晉、高宇杰目前都在打職棒。

另外，自2017年日本隊拿下冠軍以來，還沒有國際隊伍贏下世界冠軍（2020年因疫情影響比賽取消，2021年賽事僅限美國參加），而台灣隊也要力拼2009年以後重返威廉波特少棒世界冠軍戰。