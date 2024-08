威廉波特少棒台灣國際組冠軍對手出爐　力拚委內瑞拉爭決賽資格

▲龜山國小代表台灣第4度參加威廉波特世界少棒錦標賽,並挺進國際組冠軍戰 。(圖/截自龜山國小粉絲團)

實習記者李立祥/綜合報導

2024威廉波特世界少棒錦標賽進入尾聲,桃園市龜山國小代表的台灣隊在國際組冠軍的對手出爐,就是今天(23日)擊敗日本隊拿到國際組敗部冠軍的委內瑞拉,龜山國小將與委內瑞拉在台灣時間26日凌晨0時30分進行國際組冠軍戰,挑戰睽違15年再度打進威廉波特少棒世界冠軍戰。

委內瑞拉隊的勝利充滿了戲劇性,此前日本隊曾擊敗委內瑞拉隊,但本場比賽再度對決,委內瑞拉隊屢屢化解危機,特別是日本隊在第6局二出局且二、三壘有人時,有望一棒將比分追平甚至逆轉,戰況非常緊張,但日本最終敲出中右外野飛球成為最後1個出局,委內瑞拉以3比2擊敗日本,這也是委內瑞拉隊自2000年以來首次挺進國際組冠軍賽。

VENEZUELA DEFEATS JAPAN TO ADVANCE TO ITS FIRST INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP SINCE 2000 ???? pic.twitter.com/r6sGTc5MTb