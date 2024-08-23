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戴資穎下周重返世界第3！　積分破9萬大關擠下馬琳

▲▼台灣球后戴資穎直落2晉級日本賽4強。（圖／badminton photo提供）

▲台灣球后戴資穎直落2晉級日本賽4強。（圖／badminton photo提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎在雙膝傷勢未癒的情況下， 仍連3場直落2過關晉級日本公開賽4強，下周確定至少進帳7700的積分，總積分將突破9萬大關，擠下遭逢右膝前十字韌帶斷裂的西班牙名將馬琳，重回世界第3。

戴資穎今年深受左膝傷勢困擾，自5月在優霸盃女子羽球團體賽亮相過1場後就一路養傷，未料備戰巴黎奧運期間又傷到右膝，儘管她奇蹟般在巴黎奧運回歸，小組賽首戰展現不錯的狀態取勝，第2戰對上泰國好友依瑟儂時明顯被傷勢限制跑動，最終落敗宣告無緣8強，遺憾淚灑五環殿堂。

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目前仍高居世界第4的戴資穎，經過2周短暫休養就出征日本公開賽。根據BWF的規定，單打世界前15名、雙打前10名的選手，不得缺席超級750系列以上的賽事，否則就要被罰5000美元(約16萬台幣)，小戴幾經思考後決定赴日參賽，今日8強卻再次傷到左膝，讓球迷看了非常揪心。

小戴最終強忍傷勢，以直落2擊敗地主選手仁平菜月，收下本季第5張巡迴賽4強門票。目前積分為8萬9971的小戴，下周至少能進帳7700的積分，總積分將突破9萬大關。

▲▼台灣球后戴資穎直落2晉級日本賽4強。（圖／badminton photo提供）

而在巴黎奧運4強遭逢重傷的西班牙前球后馬琳，則因2023年世錦賽銀牌的4950積分將被扣除，下周總積分跌破9萬，世界第3的位置由小戴取而代之。

小戴生涯曾6度重返世界第1，球后在位周數達女單史上最長的214周，直到2022年9月6日才完全讓出球后位置。自2016年以8萬4611的世界積分收尾後，小戴連續8年積分未低於8萬，2018、2021年的積分更突破10萬大關，長期宰制女單賽場。

關鍵字： BWF羽球戴資穎日本公開賽

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