2天前才敲致勝3分砲　道奇老將外野手海沃德還是遭DFA

Thank you Jason for your hard work, leadership and everything you’ve done for the Dodgers. pic.twitter.com/ov4qEJ6xU8 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 22, 2024

▲道奇資深外野手海伍德（Jason Heyward）遭指定讓渡（DFA）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

根據大聯盟官網報導，道奇今天（23日）宣布，將老將外野手海沃德（Jason Heyward）指定讓渡（DFA），從傷兵名單歸隊的工具人泰勒（Chris Taylor）則補上空缺。

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本季海沃德出賽63場，繳出打擊三圍0.208／0.289／0.393，攻擊指數0.682，轟出6發全壘打、24分打點。去年他繳出「回春」表現，打擊三圍0.269／0.340／0.473，攻擊指數0.813，並擊出15支全壘打、40分打點。

不過今年開季就因傷勢影響缺陣，雖然21日才敲出代打3分砲幫助道奇獲勝，但復出後的表現相當普通，在外野傷兵逐漸回歸後，還是遭到指定讓渡。

35歲的海沃德2010年登上大聯盟，並在2016年效力小熊時贏得世界大賽冠軍，職業生涯打擊三圍0.257／0.338／0.410，攻擊指數0 .748，累積180轟、1548支安打、709分打點。

33歲的泰勒本季表現不佳，64場出賽打擊三圍0.167／0.277／0.265，攻擊指數0.542、3轟、15分打點，工具人特性讓他本季鎮守過左外野、中外野、三壘、二壘。

▲泰勒（Chris Taylor）。（圖／達志影像／美聯社）