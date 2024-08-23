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快訊／戴資穎為救球左膝不適　仍2比0橫掃晉級日本賽4強

▲▼戴資穎在日本羽球公開賽挺進8強。 。（圖／badminton photo提供）

▲台灣球后戴資穎 。（圖／badminton photo提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎在日本公開賽連2場直落2過關，今(23)日8強賽交手世界第28的地主選手仁平菜月，爭取本季第5張4強門票。小戴首局就展現火燙手感，下半局拉開10分以上的差距，但她一次試圖救球的過程中明顯感到左膝不適，讓所有人捏了把冷汗，所幸治療後無大礙，最終她以21比13、21比14直落2橫掃晉級4強。

超級750系列日本賽是戴資穎今年參加的第5個世界巡迴賽，由於南韓球后安洗瑩、中國一姐陳雨菲和遭逢嚴重膝傷的西班牙名將馬琳都缺席，世界第4的小戴榮膺女單頭號種子。小戴過去4站巡迴賽都打進4強，收穫1冠1亞，今日與日本女將仁平菜月展開生涯第2次對決，爭搶本季第5張4強門票。

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仁平菜月目前名列世界第28，她挺進16強後收到「退賽禮」，她的「同鄉」對手奧原希望左小腿不適被迫退賽，她直接挺進8強。仁平菜月過去僅與戴資穎交手過1次，去年亞錦賽16強，小戴以21比18、21比6輕鬆勝出。

▲▼戴資穎在日本羽球公開賽挺進8強。 。（圖／badminton photo提供）

雙方今日交手，開賽就多拍來回，戴資穎靈巧的勾對角讓對手趴地救球不及，儘管雙腿都戴著護膝保護，小戴精準控制球的落點並成功調動對手，首局就展現火燙手感，持續擴大分差，以11比3進入技術暫停。

暫停過後，小戴將分差拉大到15比4、11分差，不過雙方打到15比6時，小戴試圖救球的過程中，左膝明顯感到不適，表情看起來有些痛苦，在場邊簡單治療後，再次回到場上，還好沒有大礙，以20比10取得10個局點，被化解了3個後，以21比13先下一城。

來到第2局，小戴延續首局的好手感，打出6比2攻勢，隨後小戴提出本場第2次挑戰，她今日前兩次挑戰都成功，顯現出精準的判斷，以11比4進入技術暫停。

小戴下半局一度拉開13比4、9分領先，連掉了4分後緊急止血，再拉開15比8、7分領先。儘管幾次失誤一度被逼近到15比14、1分差，好在小戴及時回穩，再拉開20比14，得到6個賽末點，最終就以21比14、直落2搶下4強門票。

戴資穎4強賽的對手將是泰國好手布莎南(Busanan Ongbamrungphan)與日本第6種子「空靈女神」大堀彩之間的勝方，這場比賽稍晚將登場。

關鍵字： BWF戴資穎日本公開賽

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