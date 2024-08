索托轟生涯新高第36轟、法官炸雙響　洋基大勝守護者

▲索托(Juan Soto)與「法官」賈吉(Aaron Judge)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基今天(22日)主場續戰守護者,陣中當家重砲索托(Juan Soto)與「法官」賈吉(Aaron Judge)第11度上演同場開轟的煙火秀,其中索托敲出職業生涯新高的第36轟,賈吉則是夯出領先全聯盟的第46、47轟,終場條紋大軍就以8比1痛宰守護者,報了昨天遭血洗的一箭之仇。

Career High 36th-HR of the season for Soto pic.twitter.com/dXTzLr1ptY

1局下半,索托就咬中守護者先發坎提諾(Joey Cantillo)第一顆失投的92英里速球,一棒扛出中外野大牆形成2分砲,幫助球隊先馳得點取得2比0領先。

3局下則輪到賈吉展現長程火力,賈吉鎖定一顆位置偏甜的曲球將球送出右外野,本季第46轟出爐,與索托2人本季第11次同場開砲的好表現也幫助洋基將領先優勢擴大至4比0。

4局下半主場洋基攻勢再起,索托在2出局滿壘時利用反方向攻擊打出穿過三壘邊線清壘的二壘安打,洋基一口氣灌進3分,半局結束後取得7比0遙遙領先。

5 RBI for the Generational @JuanSoto25_ pic.twitter.com/KbKF5dJKBy

7下賈吉再度開轟,他鎖定守護者後援摩根(Eli Morgan)的速球開轟完成單場雙響砲,第47轟手到擒來。終場洋基就以8比1擊退守護者,雙方系列賽1比1戰平。

The Judge lays down the gavel again #AllRise pic.twitter.com/rAd2C3mUVQ