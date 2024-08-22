索托轟生涯新高第36轟、法官炸雙響　洋基大勝守護者

▲索托（Juan Soto）與「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（22日）主場續戰守護者，陣中當家重砲索托（Juan Soto）與「法官」賈吉（Aaron Judge）第11度上演同場開轟的煙火秀，其中索托敲出職業生涯新高的第36轟，賈吉則是夯出領先全聯盟的第46、47轟，終場條紋大軍就以8比1痛宰守護者，報了昨天遭血洗的一箭之仇。

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1局下半，索托就咬中守護者先發坎提諾（Joey Cantillo）第一顆失投的92英里速球，一棒扛出中外野大牆形成2分砲，幫助球隊先馳得點取得2比0領先。

3局下則輪到賈吉展現長程火力，賈吉鎖定一顆位置偏甜的曲球將球送出右外野，本季第46轟出爐，與索托2人本季第11次同場開砲的好表現也幫助洋基將領先優勢擴大至4比0。

4局下半主場洋基攻勢再起，索托在2出局滿壘時利用反方向攻擊打出穿過三壘邊線清壘的二壘安打，洋基一口氣灌進3分，半局結束後取得7比0遙遙領先。

5 RBI for the Generational @JuanSoto25_ pic.twitter.com/KbKF5dJKBy — New York Yankees (@Yankees) August 22, 2024

7下賈吉再度開轟，他鎖定守護者後援摩根（Eli Morgan）的速球開轟完成單場雙響砲，第47轟手到擒來。終場洋基就以8比1擊退守護者，雙方系列賽1比1戰平。

The Judge lays down the gavel again #AllRise pic.twitter.com/rAd2C3mUVQ — New York Yankees (@Yankees) August 22, 2024

「這很有趣。」索托談到他和賈吉在同一場比賽中打出全壘打時說道，「很高興看到也很高興能夠早早取得領先，並由比賽中最偉大的打擊者一同跟進」。

「這令人印象深刻，但這就是他如此特別的原因。」賈吉也提到索托給自己的感覺，「他可以以112 英里/小時的速度開轟，也可以在滿球數將球沿著三壘邊線擊出，看起來真的很棒，很有趣」。