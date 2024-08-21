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張育成再見三分砲拯救悍將　讚賞對手膽量：謝謝他沒閃我

記者王真魚／新北報導

富邦悍將今晚靠「國防部長」張育成9局下再見3分砲，擺脫近期3連敗困境。張育成賽後展現高風度，稱讚對手黃群膽量大，「他是滿聰明的投手，知道我狀況不好，選擇直球對決，感謝他沒有閃我。」

▲張育成 。（圖／富邦悍將提供）

▲張育成 。（圖／富邦悍將提供）

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張育成前3打席對決台鋼先發投手後勁吞下2次三振，以及擊出一次游擊飛球出局，8局面對第2任投手伍祐城，選到4壞球保送，9局再從第3任投手黃群擊出再見三分砲。

「打到的時候就知道過了。」張育成直言，比起壓力釋放，心中的感覺是「爽」，前面打席很想要敲安建功，但太過急躁，「球隊最近戰績不佳，真的很想要贏。」

有想過對方保送嗎？他說，「沒有耶，因為我狀況不好，再保送的話就滿壘了，下一棒又是對申皓瑋，他今天有打一支安打，所以很謝謝他，沒有閃我。」

張育成也稱讚對手，「他滿年輕的，很欣賞他有這樣的膽量，他應該也知道我最近狀況沒有很好，滿聰明的，剛好投的球，是我想要攻擊的球，所以我就做攻擊。」

面對近期打擊低潮，張育成強調，一直都沒有改變，還是持續與打擊教練調整，上了場希望能把練習的東西做出來，也有在嘗試新的東西。

返台後首次擊出再見安打，張育成直呼，「球隊贏球就是我最開心的一件事，就像我之前說的，雖然我當天表現很好，但球隊沒有贏，我也不會那麼開心。」

張育成同時感謝投手群能把失分壓在5分以內，「讓我們有辦法去追回來，也很感謝球隊，大家一起贏得這場勝利。」

關鍵字： 棒球富邦悍將張育成台鋼逆轉中職影音

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