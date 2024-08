柯瑞奪金法文「晚安」帽T只有1件　已申請商標杜絕仿冒品

Steph Curry has filed trademark applications in the EU and US to protect: "NUIT. NUIT." The filings, made in the past several days, come after Fanatics released a shirt with Curry's picture and the words "NUIT NUIT" appearing under it. #teamusa #usabasketball #stephencurry pic.twitter.com/HbRR4KX2Ky

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)幫助美國男籃奪金後,穿上一件印有「NUIT. NUIT.(法文晚安)」的藍色帽T,引起熱議,不過設計這件帽T的法國設計師福格(Mike Fogg)表示,這是一款獨一無二的專屬作品,並未對外發售,柯瑞也已向歐盟和美國提交商標申請,杜絕任何「NUIT. NUIT.」的仿冒品出現。

▲柯瑞身上的法文版晚安帽T全世界只有1件。(圖/翻攝自X/Mike Fogg)

柯瑞在巴黎奧運金牌戰猛轟8顆三分,其中4顆集中在最後3分鐘,粉碎了地主法國的奪金美夢,他的鬼神表現引來全世界讚嘆,他賽後穿上印有「NUIT. NUIT.」藍色帽T拿著金牌拍照留念,這件結合「咖哩大神」標誌性晚安慶祝標語的上衣,吸引了眾人目光。

收藏品公司Fanatics隨即貼出印有柯瑞做晚安慶祝動作加上「NUIT. NUIT.」字樣的T恤,似乎是要販售。《NBC體育》灣區站報導,律師格本(Josh Gerben)表示,柯瑞已向歐盟和美國提出商標申請,以保護這句在「全球爆紅」的口號不會被拿來產製商品營利。

柯瑞身上那件「NUIT. NUIT.」帽T,是由法國設計師福格操刀,兩人在奧運開始前就已經合作,目前這是一款獨一無二的「專屬作品」。

Nuit Nuit gear isn’t available for sale.



It truly was custom made just for Steph. We wanted it to be uniquely his, capturing that moment, his moment, something only he could have and own.



It’s truly a one-of-one piece, crafted for his greatness and his alone. His performance… pic.twitter.com/SeTPu35p3a