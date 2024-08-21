柯瑞奪金法文「晚安」帽T只有1件　已申請商標杜絕仿冒品

Steph Curry has filed trademark applications in the EU and US to protect:



"NUIT. NUIT."



The filings, made in the past several days, come after Fanatics released a shirt with Curry's picture and the words "NUIT NUIT" appearing under it.#teamusa #usabasketball #stephencurry pic.twitter.com/HbRR4KX2Ky — Josh Gerben (@JoshGerben) August 20, 2024

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)幫助美國男籃奪金後，穿上一件印有「NUIT. NUIT.(法文晚安)」的藍色帽T，引起熱議，不過設計這件帽T的法國設計師福格(Mike Fogg)表示，這是一款獨一無二的專屬作品，並未對外發售，柯瑞也已向歐盟和美國提交商標申請，杜絕任何「NUIT. NUIT.」的仿冒品出現。

▲柯瑞身上的法文版晚安帽T全世界只有1件。（圖／翻攝自X／Mike Fogg）

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柯瑞在巴黎奧運金牌戰猛轟8顆三分，其中4顆集中在最後3分鐘，粉碎了地主法國的奪金美夢，他的鬼神表現引來全世界讚嘆，他賽後穿上印有「NUIT. NUIT.」藍色帽T拿著金牌拍照留念，這件結合「咖哩大神」標誌性晚安慶祝標語的上衣，吸引了眾人目光。

USAB Stephen Curry Stadium Gold Medal Moments Night Night T-Shirthttps://t.co/2aiaye0Nww pic.twitter.com/7fF1QRMAoV — JustFreshKicks (@JustFreshKicks) August 13, 2024

收藏品公司Fanatics隨即貼出印有柯瑞做晚安慶祝動作加上「NUIT. NUIT.」字樣的T恤，似乎是要販售。《NBC體育》灣區站報導，律師格本(Josh Gerben)表示，柯瑞已向歐盟和美國提出商標申請，以保護這句在「全球爆紅」的口號不會被拿來產製商品營利。

柯瑞身上那件「NUIT. NUIT.」帽T，是由法國設計師福格操刀，兩人在奧運開始前就已經合作，目前這是一款獨一無二的「專屬作品」。

Nuit Nuit gear isn’t available for sale.



It truly was custom made just for Steph. We wanted it to be uniquely his, capturing that moment, his moment, something only he could have and own.



It’s truly a one-of-one piece, crafted for his greatness and his alone. His performance… pic.twitter.com/SeTPu35p3a — Mike Fogg (@MikeFogg24) August 13, 2024

福格表示，「NUIT. NUIT.」帽T不會對外銷售，「這是專門為柯瑞量身定制的。我們希望它能獨具一格，捕捉到那一刻，屬於他的時刻，成為只有他才能擁有的東西。」

「這真的是獨一無二的作品，為他的偉大而精心打造。他的表現是標誌性的，我非常感謝全世界能夠看到他穿著『NUIT. NUIT.』 慶祝的那一刻。」福格說，對於所有想從他那裡購買這件帽T的朋友，他心存感激，不過目前沒有銷售計畫，「我們才剛剛起步，敬未來的美好。」

▲▼勇士天王柯瑞迎來生涯首面奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）