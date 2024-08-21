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柯瑞奪金法文「晚安」帽T只有1件　已申請商標杜絕仿冒品

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)幫助美國男籃奪金後，穿上一件印有「NUIT. NUIT.(法文晚安)」的藍色帽T，引起熱議，不過設計這件帽T的法國設計師福格(Mike Fogg)表示，這是一款獨一無二的專屬作品，並未對外發售，柯瑞也已向歐盟和美國提交商標申請，杜絕任何「NUIT. NUIT.」的仿冒品出現。

▲▼柯瑞身上的法文版晚安帽T全世界只有1件。（圖／翻攝自X／Mike Fogg）

▲柯瑞身上的法文版晚安帽T全世界只有1件。（圖／翻攝自X／Mike Fogg）

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柯瑞在巴黎奧運金牌戰猛轟8顆三分，其中4顆集中在最後3分鐘，粉碎了地主法國的奪金美夢，他的鬼神表現引來全世界讚嘆，他賽後穿上印有「NUIT. NUIT.」藍色帽T拿著金牌拍照留念，這件結合「咖哩大神」標誌性晚安慶祝標語的上衣，吸引了眾人目光。

收藏品公司Fanatics隨即貼出印有柯瑞做晚安慶祝動作加上「NUIT. NUIT.」字樣的T恤，似乎是要販售。《NBC體育》灣區站報導，律師格本(Josh Gerben)表示，柯瑞已向歐盟和美國提出商標申請，以保護這句在「全球爆紅」的口號不會被拿來產製商品營利。

柯瑞身上那件「NUIT. NUIT.」帽T，是由法國設計師福格操刀，兩人在奧運開始前就已經合作，目前這是一款獨一無二的「專屬作品」。

福格表示，「NUIT. NUIT.」帽T不會對外銷售，「這是專門為柯瑞量身定制的。我們希望它能獨具一格，捕捉到那一刻，屬於他的時刻，成為只有他才能擁有的東西。」

「這真的是獨一無二的作品，為他的偉大而精心打造。他的表現是標誌性的，我非常感謝全世界能夠看到他穿著『NUIT. NUIT.』 慶祝的那一刻。」福格說，對於所有想從他那裡購買這件帽T的朋友，他心存感激，不過目前沒有銷售計畫，「我們才剛剛起步，敬未來的美好。」

▲▼勇士天王柯瑞迎來生涯首面奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼勇士天王柯瑞迎來生涯首面奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼勇士天王柯瑞迎來生涯首面奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞巴黎奧運

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