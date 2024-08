延長賽12局上海灌6分　守護者9比5痛宰洋基收勝

▲守護者後援巴洛(Scott Barlow)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基今天(21日)主場交手守護者,陣中當家重砲索托(Juan Soto)與「法官」賈吉(Aaron Judge)在首局就上演背靠背開轟,雙方鏖戰至延長賽12局上,洋基牛棚單局狂失6分大崩盤,終場守護者就以9比5送給條紋大軍3連敗。

索托1局下率先展現長程火力,面對守護者先發左投博伊德(Matthew Boyd)轟出本季第35發全壘打,追平生涯最多。隨後賈吉也不落人後,本季第45轟出爐,幫助洋基取得2比0領先。這一轟同時也是賈吉本季在首局第17轟,打破貝比魯斯(Babe Ruth)1927年以來的紀錄。

客隊守護者在2、3兩局分別靠著奈勒(Bo Naylor)的野選以及施尼曼(Daniel Schneemann)的安打追平比分,4局上羅奇歐(Bryan Rocchio)更是敲出一發陽春砲幫助球隊3比2實現反超。

洋基在4局下發動攻勢,沃爾普(Anthony Volpe)擊出二壘安打幫助球隊3比3追平,而在5至9局雙方打線都未能再越雷池一步,兩隊進入延長賽。

