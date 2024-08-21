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延長賽12局上海灌6分　守護者9比5痛宰洋基收勝

▲守護者後援巴洛（Scott Barlow）。（圖／路透）

▲守護者後援巴洛（Scott Barlow）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（21日）主場交手守護者，陣中當家重砲索托（Juan Soto）與「法官」賈吉（Aaron Judge）在首局就上演背靠背開轟，雙方鏖戰至延長賽12局上，洋基牛棚單局狂失6分大崩盤，終場守護者就以9比5送給條紋大軍3連敗。

索托1局下率先展現長程火力，面對守護者先發左投博伊德（Matthew Boyd）轟出本季第35發全壘打，追平生涯最多。隨後賈吉也不落人後，本季第45轟出爐，幫助洋基取得2比0領先。這一轟同時也是賈吉本季在首局第17轟，打破貝比魯斯（Babe Ruth）1927年以來的紀錄。

客隊守護者在2、3兩局分別靠著奈勒（Bo Naylor）的野選以及施尼曼（Daniel Schneemann）的安打追平比分，4局上羅奇歐（Bryan Rocchio）更是敲出一發陽春砲幫助球隊3比2實現反超。

洋基在4局下發動攻勢，沃爾普（Anthony Volpe）擊出二壘安打幫助球隊3比3追平，而在5至9局雙方打線都未能再越雷池一步，兩隊進入延長賽。

延長第10、11局兩隊都沒得分，第12局守護者打線突然覺醒，先是從洋基後援梅薩（Tim Mayza）的手中攻下1分，隨後洋基換上最後一任投手托基（Michael Tonkin），無奈他完全擋不住守護者排山倒海般的猛攻，守護者單局狂敲5支安打猛灌6分。12局下洋賈吉敲出2分打點的二壘安打，最後還是輸球。

「真的很酷，」12局上擊出清壘三壘安打的弗萊（David Fry）說道，「這就是我們所需要的，我們只需要一個讓每個人都放鬆下來並享受當下勝利的機會」。

關鍵字： MLB紐約洋基守護者

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