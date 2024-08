拜伊茲重返瑞格利球場受英雄式歡迎　小熊3比1擊敗老虎

▲2016年小熊奪冠功臣拜伊茲(Javier Báez)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

芝加哥小熊今天(21日)在主場交手底特律老虎,2016年小熊奪冠功臣拜伊茲(Javier Báez)以老虎游擊手的身分重新回到瑞格利球場,受到滿場球迷英雄式的熱烈歡迎,最後小熊3比1擊退老虎,收下近4場比賽的第3勝。

拜伊茲生涯前7個賽季都在小熊度過,他幫助球隊在2016年打破「山羊魔咒」,贏得歷史性的世界大賽冠軍,成為佳話。「來到這裡總是很特別」拜伊茲比賽開始前說道,「我的一個孩子出生在這裡,所以我可以稱之為家,我是在這個組織中長大的」。

▲拜伊茲(Javier Báez)。(圖/路透)



而小熊隊透過賽前精彩影片向拜伊茲致敬,第二局拜伊茲第一次上場打擊之前,主場觀眾爆發出熱烈的掌聲和高喊「Ja-vy!」起立鼓掌向他致意,拜伊茲則第一時間舉起頭盔作為回應,然後走上本壘板。

