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拜伊茲重返瑞格利球場受英雄式歡迎　小熊3比1擊敗老虎

▲2016年小熊奪冠功臣拜伊茲（Javier Báez）。（圖／路透）

▲2016年小熊奪冠功臣拜伊茲（Javier Báez）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊今天（21日）在主場交手底特律老虎，2016年小熊奪冠功臣拜伊茲（Javier Báez）以老虎游擊手的身分重新回到瑞格利球場，受到滿場球迷英雄式的熱烈歡迎，最後小熊3比1擊退老虎，收下近4場比賽的第3勝。

拜伊茲生涯前7個賽季都在小熊度過，他幫助球隊在2016年打破「山羊魔咒」，贏得歷史性的世界大賽冠軍，成為佳話。「來到這裡總是很特別」拜伊茲比賽開始前說道，「我的一個孩子出生在這裡，所以我可以稱之為家，我是在這個組織中長大的」。

▲拜伊茲（Javier Báez）。（圖／路透）

▲拜伊茲（Javier Báez）。（圖／路透）

而小熊隊透過賽前精彩影片向拜伊茲致敬，第二局拜伊茲第一次上場打擊之前，主場觀眾爆發出熱烈的掌聲和高喊「Ja-vy！」起立鼓掌向他致意，拜伊茲則第一時間舉起頭盔作為回應，然後走上本壘板。

在比賽中小熊憑藉著貝林傑（Cody Bellinger）5局下半逆轉比數的2壘安打以及史旺森（Dansby Swanson）開轟的好表現下，最後就以3比1打敗老虎收下主場勝，而拜伊茲今天則是4個打數全部遭到三振，有點尷尬。

關鍵字： MLB芝加哥小熊底特律老虎拜伊茲

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