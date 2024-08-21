王子維拍落世錦賽金牌！　豪取對戰3連勝闖日本賽16強

▲王子維。（圖／資料照）

記者游郁香／綜合報導

「羽球王子」王子維今(21)日出戰超級750系列日本公開賽首輪，交手新加坡一哥駱建佑，花費42分鐘以21比18、21比16直落2挺進16強，取得對戰3連勝。曾在2021年世錦賽奪金的駱建佑，從今年5月的泰國公開賽、馬來西亞公開賽到如今的日本公開賽，全都是首輪就出局。

「左手重砲」林俊易、台灣球后戴資穎和男雙新組合「麟榤配」王齊麟、邱相榤，昨(20)日都順利晉級16強，今日換男單世界第21的王子維打頭陣出賽，交手世界第12的2021年世錦賽金牌好手駱建佑，王子維首局打出8比4攻勢，並以11比9進入技術暫停。

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暫停過後，王子維一度拉開14比9、5分領先，不過駱建佑局末開啟追分模式，3度扳平比數，還好王子維頂住壓力，在18平後連拿關鍵3分，以21比18先下一城。

▲新加坡一哥駱建佑。（圖／達志影像／美聯社）

來到次局，王子維打出4比0開局，並且一路保持領先，以11比6進入技術暫停，下半局一度將領先優勢擴大到16比9、7分差，並以20比14取得6個賽末點，最終就以21比16直落2局搶下16強門票，也收下對戰3連勝，雙方的交手戰績變成4勝4敗。

駱建佑今年狀況不佳，從5月的泰國公開賽、馬來西亞公開賽到現在的日本公開賽，全都是首輪就被淘汰。

台灣還有兩名男單好手預計下午迎來日本賽首戰，李佳豪大約下午1點對上香港選手伍家朗，一哥周天成約下午4點要碰上中國陸光祖。