運動雲

>

王子維拍落世錦賽金牌！　豪取對戰3連勝闖日本賽16強

▲台灣羽球好手蘇力揚、戴資穎、王子維。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲王子維。（圖／資料照）

記者游郁香／綜合報導

「羽球王子」王子維今(21)日出戰超級750系列日本公開賽首輪，交手新加坡一哥駱建佑，花費42分鐘以21比18、21比16直落2挺進16強，取得對戰3連勝。曾在2021年世錦賽奪金的駱建佑，從今年5月的泰國公開賽、馬來西亞公開賽到如今的日本公開賽，全都是首輪就出局。

「左手重砲」林俊易、台灣球后戴資穎和男雙新組合「麟榤配」王齊麟、邱相榤，昨(20)日都順利晉級16強，今日換男單世界第21的王子維打頭陣出賽，交手世界第12的2021年世錦賽金牌好手駱建佑，王子維首局打出8比4攻勢，並以11比9進入技術暫停。

[廣告]請繼續往下閱讀...

暫停過後，王子維一度拉開14比9、5分領先，不過駱建佑局末開啟追分模式，3度扳平比數，還好王子維頂住壓力，在18平後連拿關鍵3分，以21比18先下一城。

▲▼新加坡一哥駱建佑。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡一哥駱建佑。（圖／達志影像／美聯社）

來到次局，王子維打出4比0開局，並且一路保持領先，以11比6進入技術暫停，下半局一度將領先優勢擴大到16比9、7分差，並以20比14取得6個賽末點，最終就以21比16直落2局搶下16強門票，也收下對戰3連勝，雙方的交手戰績變成4勝4敗。

駱建佑今年狀況不佳，從5月的泰國公開賽、馬來西亞公開賽到現在的日本公開賽，全都是首輪就被淘汰。

台灣還有兩名男單好手預計下午迎來日本賽首戰，李佳豪大約下午1點對上香港選手伍家朗，一哥周天成約下午4點要碰上中國陸光祖。

關鍵字： BWF王子維

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

王子維拍落世錦賽金牌！　豪取對戰3連勝闖日本賽16強

王子維拍落世錦賽金牌！　豪取對戰3連勝闖日本賽16強

快訊／U15中華3投聯手無安打12比0勝尼加拉瓜　分組第一闖複賽

快訊／U15中華3投聯手無安打12比0勝尼加拉瓜　分組第一闖複賽

富邦悍將明年迎接AI女神李珠珢？球團：有消息另行公佈

富邦悍將明年迎接AI女神李珠珢？球團：有消息另行公佈

索托、賈吉「背靠背開轟」締造大聯盟紀錄　本季第5次隊史第二　

索托、賈吉「背靠背開轟」締造大聯盟紀錄　本季第5次隊史第二　

曾豪駒、陳瑞昌今晚赴美！情蒐12強戰力首站鄭宗哲

曾豪駒、陳瑞昌今晚赴美！情蒐12強戰力首站鄭宗哲

爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」　前體育主播：明年來報到

爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」　前體育主播：明年來報到

大谷翔平「40-40」紀錄再等等　道奇3比0完封水手

大谷翔平「40-40」紀錄再等等　道奇3比0完封水手

快訊／「麟榤配」首秀打退日本最強男雙　李洋恭賀：王齊麟認真點

快訊／「麟榤配」首秀打退日本最強男雙　李洋恭賀：王齊麟認真點

籃球史上第一人！　詹皇成就榮耀5大MVP「大滿貫」紀錄

籃球史上第一人！　詹皇成就榮耀5大MVP「大滿貫」紀錄

大谷翔平術後首次連2天練投　卡特球、滑球解禁了

大谷翔平術後首次連2天練投　卡特球、滑球解禁了

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

熱門新聞

王子維拍落世錦賽金牌！　豪取對戰3連勝闖日本賽16強

快訊／U15中華3投聯手無安打12比0勝尼加拉瓜　分組第一闖複賽

富邦悍將明年迎接AI女神李珠珢？球團：有消息另行公佈

索托、賈吉「背靠背開轟」締造大聯盟紀錄　本季第5次隊史第二　

曾豪駒、陳瑞昌今晚赴美！情蒐12強戰力首站鄭宗哲

爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」　前體育主播：明年來報到

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王子維拍落世錦賽金牌！挺進日本賽16強

2U15中華聯手無安打勝尼加拉瓜　分組一晉級

3悍將明年迎接李珠珢？球團發聲了

4索托、賈吉背靠背開轟刷新紀錄

5曾豪駒、陳瑞昌今晚赴美！首站鄭宗哲

最新新聞

1普洛法超前三分砲助教士勝雙城

2教頭親揭U18中華隊陣容決策

3黃鎮、劉元凱續披台啤雲豹戰袍

4大谷翔平雙安加碼第38盜

5谷愛凌辣舞嗆中國酸民：黑子做了什麼？

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎擂台單挑林郁婷！　拳后「螃蟹拳」被反制笑翻

林書豪右眼眉角濺血送醫！　林書緯喊話：被打很不合理

陳晨威猛打「請假」退場　樂天教頭贏球自我反省

#林郁婷 不畏性別紛擾摘金！生涯 #大滿貫 正式升格世界拳后 #巴黎奧運

爆李珠珢「明年來台灣報到」　前體育主播：跟球隊談好了

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366