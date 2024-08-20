勇士傷兵纏身！　明星三壘萊利骨折例行賽報銷

▲勇士萊利（Austin Riley）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

勇士傷兵再添1人，明星三壘手萊利（Austin Riley）傳出右手骨折，剩餘例行賽宣布報銷，但如果勇士進到季後賽，則有機會復出。

根據大聯盟官網報導，萊利在昨天對天使的比賽中，遭投手科查諾維奇（Jack Kochanowicz）97.1英里（約156.3公里）速球擊中，事後根據核磁共振（MRI）檢查確認右手骨折，將缺席6到8週。

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過去6年勇士稱霸國聯東區，但本季因傷兵侵擾，王牌先發斯特德（Spencer Strider）、去年國聯MVP阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）都報銷，主力選手阿爾比斯（Ozzie Albies）、哈里斯（Michael Harris II）、莫菲（Sean Murphy）都因傷缺席不少比賽。

本季勇士以66勝58敗的戰績暫居第2，落後龍頭費城人還有7場勝差；外卡則暫居第3，但僅領先後1名的大都會2場勝差。

27歲的萊利本季打擊率0.256，擊出19支全壘打、攻擊指數0.783，過去連3季都敲出單季30轟以上。5月曾因斜肌拉傷缺席2週，直到6月中旬才真正進入狀態，並在過去57場例行賽中，繳出打擊率0.292、16支全壘打、攻擊指數0.942。

勇士三壘手目前沒有明確人選，預計將由威廉斯（Luke Williams）、小聯盟球員小艾瓦瑞茲（Nacho Alvarez Jr.）、安德森（Brian Anderson）、羅培茲（Alejo Lopez）之中選擇，或是簽回最近被天使指定讓渡（DFA）的吉洛梅（Luis Guillorme），季初他還是勇士球員，5月才被交易到天使。