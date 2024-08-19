戴資穎明奧運後首戰！依瑟儂退賽　「麟榤配」日本賽首輪碰地主

▲依瑟儂退出日本公開賽，無緣再次對決好友戴資穎。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

目前仍高居世界第4的台灣球后戴資穎，明(20)日將迎來巴黎奧運後首戰，預計上午10點30分出戰日本公開賽首輪，對手是印度女將查利哈(Ashmita Chaliha)，雙方過去從未交手過。小戴高居大會女單頭號種子，不過原本16強可能碰上的泰國好友依瑟儂宣布退賽，無緣上演第37度的「好友對決」。

戴資穎強忍雙膝傷勢拚戰巴黎奧運，最終敗給好友依瑟儂，止步小組賽。經過2周休養，小戴的傷勢狀況有所好轉，決定參加日本公開賽，由於南韓球后安洗瑩、中國一姐陳雨菲和遭逢嚴重膝傷的西班牙名將馬琳都缺席，世界排名第4的小戴位列日本賽女單頭號種子。

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▲王齊麟（右）巴黎奧運後改搭邱相榤。 （圖／中華奧會提供）

目前日本賽首日賽程已出爐，戴資穎預計明早10點30分左右出戰世界第56的印度女將查利哈，展開雙方生涯首次對決。原本小戴順利過關後，16強很可能再碰泰國好友依瑟儂，不過依瑟儂宣布退賽，兩人無緣進行生涯第37度的「好友對決」。

另外，在巴黎奧運完成男雙2連霸壯舉的王齊麟，由於李洋即將退休，他此次與新搭檔邱相榤首次登上國際賽場，預計明日中午12點10分左右強碰地主日本第6種子保木卓朗、小林優吾。

▲王齊麟新搭擋邱相榤。（圖／截自IG：chiu_h_c_91_11_11）