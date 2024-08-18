郭嚴文轟3分彈致勝功臣　被隊友狂虧首度回應籃籃緋聞

記者王真魚／台北報導

味全龍18日9局下靠再見暴投氣走富邦悍將，郭嚴文在7局轟3分彈將比分追近，是一大功臣。近期與樂天女孩籃籃傳出緋聞，他在賽後受訪首度回應此事，直言大家都是朋友！

▲郭嚴文 。（圖／味全龍提供）

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郭嚴文日前被週刊爆出深夜持門卡到籃籃家，不過籃籃已澄清，那天只是多人聚會，和對方只是朋友關係。

這幾天，不管是味全，還是他隊的球員，看到郭嚴文難免會虧他一番，甚至是前隊友、現為悍將總教練陳金鋒，都對著他大喊：「籃籃！」

郭嚴文今晚獲選單場MVP，隊友賽後又鬧他，林智勝還自編「籃籃」之歌，興奮地哼著。郭嚴文在賽後首度回應此事，露出招牌笑容表示，「我覺得就是沒有什麼，大家都是朋友，一群朋友的聚會而已。」

此役對戰富邦悍將，郭嚴文在首局擊出雙殺打，但也帶回龍隊第1分，7局面對球隊處於4分落後的狀況下，再扛3分彈，將比數追至1分差；9局適時安打延續攻勢，讓龍隊最終順利逆轉。

談到3分砲，郭嚴文謙虛表示，當下想法只希望能做到推進，「寧願三振也不要雙殺，讓下一棒有機會，沒想到球會飛出去，真的是剛好天母今天有順風，通常就是有一些逆風。」

比起自己的表現，郭嚴文心繫學弟劉俊緯，遭到富藍戈156火球直擊肋骨，「我比較擔心他接下來是否能夠順利參加U23，還有之後的比賽，畢竟他也是最近獲得先發機會，不知道他的傷勢如何。」

郭嚴文距離百轟只差3支，他認為，如果今年保持身體健康，確實有機會達成百轟，也會努力朝目標邁進，「身體健康的話，一定會有機會繼續下場打球。」

轉隊味全龍首個球季，郭嚴文希望能對球隊更有貢獻，第一次轉隊，因為這樣才知道，輸球、贏球都是大家一起承擔，也漸漸融入球隊，「他們看起來都很享受棒球。」

對於郭嚴文今晚表現，葉總大讚，「他真的是太棒了！其實他從下半季開始，狀況都維持得很好，也看得出來，他慢慢融入這支球隊，希望他繼續保持下去，相信他有這個實力，對球隊一定會有更多貢獻。」