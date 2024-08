差點打輸7歲柯瑞　NBA名宿：他一出生就會投籃了！

▲金州勇士超級球星柯瑞。(圖/CFP)

記者簡名杉/綜合報導

金州勇士超級球星「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)今夏才剛與美國男籃在巴黎拿下人生第一面奧運金牌,為他的傳奇生涯再添一筆,而日前NBA名宿強森(Eddie Johnson)在節目上爆料關於這位超級球星的傳奇事蹟,透露他還是現役球員的時候,曾跟當時7歲的柯瑞單挑,還差點打輸,讓他直呼,「這傢伙一出生就會投籃了!」

▲NBA名宿強森。(圖/翻攝自Eddie A Johnson推特)

現年65歲的強森,生涯曾效力過沙加緬度國王、西雅圖超音速、鳳凰城太陽、休士頓火箭、印第安那溜馬以及夏洛特黃蜂,17年的NBA生涯共1199場出賽,平均能拿下16分、4籃板、2.1助攻,他還是1988~89年的最佳第六人得主,並不是一位跑龍套的NBA邊緣人。

Did you know that 7-year-old Steph Curry almost BEAT NBA legend @Jumpshot8 in a game of 1-on-1?



"This dude (was) up 7-0..."



EJ detailed the surreal experience of seeing the future greatest shooter of all time as a kid



Witness the full story https://t.co/DVNdJ6gJhz pic.twitter.com/nIzwKXxMTO