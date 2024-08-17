差點打輸7歲柯瑞　NBA名宿：他一出生就會投籃了！

▲金州勇士超級球星柯瑞。（圖／CFP）

記者簡名杉／綜合報導

金州勇士超級球星「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)今夏才剛與美國男籃在巴黎拿下人生第一面奧運金牌，為他的傳奇生涯再添一筆，而日前NBA名宿強森(Eddie Johnson)在節目上爆料關於這位超級球星的傳奇事蹟，透露他還是現役球員的時候，曾跟當時7歲的柯瑞單挑，還差點打輸，讓他直呼，「這傢伙一出生就會投籃了！」

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▲NBA名宿強森。（圖／翻攝自Eddie A Johnson推特）

現年65歲的強森，生涯曾效力過沙加緬度國王、西雅圖超音速、鳳凰城太陽、休士頓火箭、印第安那溜馬以及夏洛特黃蜂，17年的NBA生涯共1199場出賽，平均能拿下16分、4籃板、2.1助攻，他還是1988~89年的最佳第六人得主，並不是一位跑龍套的NBA邊緣人。

Did you know that 7-year-old Steph Curry almost BEAT NBA legend @Jumpshot8 in a game of 1-on-1?



"This dude (was) up 7-0..."



EJ detailed the surreal experience of seeing the future greatest shooter of all time as a kid



Witness the full story https://t.co/DVNdJ6gJhz pic.twitter.com/nIzwKXxMTO — PHNX Suns (@PHNX_Suns) August 15, 2024

然而這位NBA名宿，日前卻在節目上爆料自己差點輸給7歲時的小柯瑞，「我當時在為黃蜂試訓，我跟柯瑞的老爸老柯瑞(Dell Curry)去逛街的時候，他跟我打賭他兒子能打敗我，於是我隨即跟當時7歲的小柯瑞在馬路上單挑。」

強森接著說，「柯瑞那時馬上投了幾球，你知道那種在室外的籃筐都歷經風吹雨打，有些還歪歪的，結果他全都投進，後來我們單挑誰先拿10分，7歲的小柯瑞一下就拿了7分，我心想，『我是NBA球員欸！還是當時聯盟的頂級射手之一，太扯了吧！』所以我開始用『大人的方式』教訓他，不斷低位單打得分，最後我贏了，他在旁邊氣噗噗。」

「我過了很久之後跟他提起這件事，結果他竟然記到現在！」強森說，但他也隨即大讚，「我覺得這傢伙從一出生就會投籃了，看他打球是一種享受，他真的是最頂的球員之一，你真的很難找到一位跟他一樣頂級的球員了！」