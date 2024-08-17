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奧運百米金牌自曝童年經歷　在「邪教」中長大

▲美國短跑明星萊爾斯（Noah Lyles）在巴黎奧運男子100公尺項目跑出9秒79，勇奪金牌。（圖／路透）

▲美國短跑明星萊爾斯（Noah Lyles）。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

美國短跑名將萊爾斯（Noah Lyles）在巴黎奧運奪下1金1銅，近期他自曝童年在「邪教」控制下長大，並表示裡面的規定非常嚴格，結婚還需要透過教會決定。

萊爾斯接受《Everybody Wants to Be Us》節目中邀約，在節目上談到宗教信仰話題，他也透露，「其實我是在一個邪教中長大的。」更表示「規定非常嚴格」，根據萊爾斯的說法，這個團體要求所有母親「必須讓孩子在家自學」，並且「父親是家庭的支柱」，甚至教會還能決定交往和結婚對象。

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不過萊爾斯一家之後也搬走了，並分享之後故事，「我們原本還想加入當地的教會，結果發現他們也想做同樣的事情。所以我們又離開了，這確實影響我們家對教會的看法。」

據說這件事讓萊爾斯的母親花了很長時間才走出來，萊爾斯表示，「即使到了現在，她還是很難相信教會，但她從未失去對宗教的信仰，我認為她把這種信仰傳遞給了我們。」萊爾斯同時也相信，一路上的困難都是「神對他的考驗」。

萊爾斯在本屆巴黎奧運奪下100公尺金牌、200公尺銅牌，不過在進行200公尺前他就已經確診，當天甚至發著高燒比賽，靠著強大意志力奪下銅牌，賽後他也說道，「我一生都在為這一刻訓練，我知道自己可以上場展現出色的表現，因為不確定明天的狀態，所以我不如好好在今天拼一次。」

關鍵字： 2024奧運2024奧運田徑2024奧運國際巴黎奧運美國萊爾斯

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