奧運百米金牌自曝童年經歷　在「邪教」中長大

美國短跑名將萊爾斯(Noah Lyles)在巴黎奧運奪下1金1銅,近期他自曝童年在「邪教」控制下長大,並表示裡面的規定非常嚴格,結婚還需要透過教會決定。

萊爾斯接受《Everybody Wants to Be Us》節目中邀約,在節目上談到宗教信仰話題,他也透露,「其實我是在一個邪教中長大的。」更表示「規定非常嚴格」,根據萊爾斯的說法,這個團體要求所有母親「必須讓孩子在家自學」,並且「父親是家庭的支柱」,甚至教會還能決定交往和結婚對象。

不過萊爾斯一家之後也搬走了,並分享之後故事,「我們原本還想加入當地的教會,結果發現他們也想做同樣的事情。所以我們又離開了,這確實影響我們家對教會的看法。」

據說這件事讓萊爾斯的母親花了很長時間才走出來,萊爾斯表示,「即使到了現在,她還是很難相信教會,但她從未失去對宗教的信仰,我認為她把這種信仰傳遞給了我們。」萊爾斯同時也相信,一路上的困難都是「神對他的考驗」。

萊爾斯在本屆巴黎奧運奪下100公尺金牌、200公尺銅牌,不過在進行200公尺前他就已經確診,當天甚至發著高燒比賽,靠著強大意志力奪下銅牌,賽後他也說道,「我一生都在為這一刻訓練,我知道自己可以上場展現出色的表現,因為不確定明天的狀態,所以我不如好好在今天拼一次。」